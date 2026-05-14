بري: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستبدأ اليوم ولقاء عون بنتنياهو غير وارد

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن المفاوضات بين بيروت وتل أبيب ستبدأ اليوم وإذا لم يتحقق وقف إطلاق نار حقيقي فإن ذلك سيؤدي إلى خراب كل شيء.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني “ بري ” في تصريحات له: عودة الأهالي بالنسبة لي شخصيا توازي "بسم الله الرحمن الرحيم".

وأضاف بري: لبنان يوثق كل ما ارتكبته إسرائيل من عدوان وجرائم وسيتجه إلى مقاضاتها على ما اقترفته بحق لبنان واللبنانيين.

وتابع المسؤول اللبناني قائلا: “الحديث عن لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الإسرائيلية غير وارد لدى الرئيس عون”.



وأمضى بري قائلا : لبنان يحتاج إلى مظلة إقليمية وبالأخص إلى تفاهم أو اتفاق سعودي إيراني حول لبنان تحت مظلة أمريكية.



وأتم تصريحاته بالقول : الأولوية اليوم لاحتواء الوضع الأمني والسياسي ومنع الانهيار وليس للدخول في تعديل حكومي.