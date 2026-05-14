رغم وقف النار.. مقتل وإصابة 59 طفلا في لبنان خلال الأسبوع الماضي

أعلنت منظمة اليونيسف، مقتل وإصابة 59 طفلا على الأقل في لبنان خلال الأسبوع الماضي رغم وقف النار.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفا مدفعيا استهدف بلدة مجدل زون جنوب لبنان، بالإضافة إلى غارة جوية استهدفت بلدة صريفا في قصاء صور وأخرى استهدفت بلدة ارنون جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طيران الاحتلال نفذ غارة إسرائيلية على بلدة المنصوري بقضاء صور جنوبي لبنان.

من جانبه، أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيليّة تتحرك من بلدة البياضة باتجاه بلدة الناقورة بصلية صاروخية.

بدوره، صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق جنوب إسرائيل.



وفي وقت لاحق، نجح جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتراض هدف جوي معادٍ استهدف القوات العاملة جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن حزب الله أطلق صواريخ في الساعات الماضية سقطت قرب القوات بجنوب لبنان دون تسجيل إصابات.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الجية الساحلي جنوب بيروت.

كما وجه جيش الاحتلال إنذار لسكان بلدات معشوق ويانوح وبرج الشمالي وحلوسية الفوقا ودبعال وعباسية في جنوب لبنان.

فيما دوت صفارات الإنذار في زرعيت بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن حزب الله أطلق قبل قليل عددا من الصواريخ باتجاه القوات في جنوب لبنان.

