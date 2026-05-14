الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الصناعة: 300 ألف متر لتنفيذ المنطقة الروسية وتوطين التكنولوجيا والطاقة

ولاء عبد الكريم


قام خالد هاشم وزير الصناعة بجولة تفقدية في عدد من المناطق الاقتصادية والمصانع بجمهورية تتارستان، للتعرف على التجربة التترية في مجالات التنمية الصناعية، والتي تشمل العديد من الصناعات.


وعقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع رومان تشيكوشوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، و أولج فالديموريدش نائب رئيس وزراء تتارستان، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ودفع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة.
 

وحضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، والوزير مفوض تجاري أحمد شوقي رئيس المكتب التجاري المصري في موسكو، ومصطفى لطفي المستشار التجاري بالمكتب التجاري المصري في موسكو، والمستشار أحمد مدحت المستشار بالسفارة المصرية في موسكو.
 

علاقات استراتيجية
 

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز للمنتدى والزيارات الصناعية المصاحبة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وروسيا، والدعم الكبير الذي تحظى به هذه العلاقات من قيادتي البلدين.
 

المنطقة الروسية
 

وتناول الاجتماع مستجدات المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد الوزير أن مصر قامت بالفعل بتخصيص نحو 300 ألف متر مربع ضمن المرحلة الأولى للمشروع، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية مستعدة لتقديم كافة التيسيرات والإجراءات اللازمة لتسريع بدء التنفيذ.


وأكد الوزير استعداد مصر للتنسيق الفوري بشأن أي متطلبات أو إجراءات لازمة من الجانب المصري، بما يسهم في الإسراع بتنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفاته الصناعية والاستثمارية.
 

توطين الصناعات
 

وبحث الجانبان فرص توطين الصناعات الروسية في مصر، خاصة في مجالات المعدات الثقيلة والصناعات الهندسية وصناعات البتروكيماويات والأسمدة والصناعات الدوائية وتصنيع المعدات المرتبطة بالطاقة.
كما تناولت المباحثات فرص التعاون مع كبرى الشركات الروسية في مجالات تصنيع وتجميع المركبات الصناعية داخل مصر، بما يخدم الأسواق الإفريقية والعربية، إلى جانب التعاون في الصناعات المغذية وخدمات الصيانة والتدريب الفني.
 

اهتمام روسي
 

ومن جانبه، أكد رومان تشيكوشوف اهتمام الشركات الروسية بزيادة استثماراتها الصناعية في مصر، مشيداً بما توفره مصر من بنية تحتية حديثة واتفاقيات تجارية واسعة وقدرات تصديرية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة الروسية.


وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الروسية تمثل أولوية استراتيجية للجانب الروسي، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً لتسريع الإجراءات المرتبطة بالمطور الصناعي تمهيداً لبدء التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
 

تجربة تتارستان
 

وفي سياق متصل، قام الجانبان بجولة تفقدية لعدد من المصانع للتعرف على تجربة جمهورية تتارستان في مجالات التنمية الصناعية، والتي تشمل العديد من الصناعات، خاصة الصناعات كثيفة التكنولوجيا، وذلك في إطار الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير المناطق الصناعية المتخصصة.

