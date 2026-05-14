قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل
كواليس أزمة «أدوية السطح» في سوهاج.. لجنة تفتيش تكشف الواقعة وتحرك عاجل من الصحة| صور
لبنان: قبل الجولة الثالثة من المفاوضات.. لبنانيون يريدون العيش في سلام وأمان
وفاة الفنان الجزائري عبد العزيز مسكود عن عمر 73 عامًا
علي أبو جريشة: يحيى الكومي غرق الإسماعيلي.. وجميع المجالس مسؤولة عن الهبوط
مصر تعلن إطلاق أكبر وأول مرصد لسوق العمل عالميا
نادي الزمالك يستقبل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود في القاهرة
سيارات شبابية 2026 سعرها 950 ألف جنيه
إيران .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة بردسير في محافظة كرمان
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مصر تقفز للمركز الثاني عالميا في التدريب.. ومدبولي يشهد إطلاق المليون رخصة دولية لتأهيل الشباب
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يطلق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل بصندوق تطوير التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 55 مخالفة مخابز وضبط دقيق مدعم وسجائر بدون فواتير في القليوبية

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
إبراهيم الهواري

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في القليوبية، حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والأنشطة التجارية المختلفة.

وأسفرت الحملات المفاجئة التي نفذتها إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الخارجية التابعة لها، بمناطق طوخ وحي غرب وشرق شبرا الخيمة وبنها والخانكة وقليوب وشبين القناطر وكفر شكر، عن تحرير العديد من المخالفات التموينية المتنوعة.
وشملت النتائج تحرير 55 تقرير إثبات حالة ضد مخابز بلدية بسبب مخالفات متنوعة، من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم وجود قائمة تشغيل أو ميزان صالح للاستخدام، بالإضافة إلى الغلق بدون تصريح رسمي.


كما تم تحرير محضر جنح ضد أحد المخابز لتجميعه 3 شكائر دقيق مدعم، وتم التحفظ عليها، إلى جانب تحرير 10 محاضر ضد أنشطة تجارية مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار.


وشهدت الحملات أيضًا تحرير تقريري إثبات حالة ضد بدالين تموين بسبب الغلق بدون إذن وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، فضلًا عن تحرير 5 محاضر ضد 3 مخابز أفرنجي ومخبزين سياحيين لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والأوزان المقررة.
كما تمكنت الحملات من تحرير محضر ضد سوبر ماركت لحيازته سجائر بدون فواتير، حيث تم التحفظ على 10 قاروصة سجائر، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد محطة وقود لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت.
وأكدت مديرية التموين  في القليوبية، استمرار الحملات الرقابية اليومية لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط التمويني.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية تموين القليوبية الأنشطة التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الحجر الأسود

هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

ترشيحاتنا

أسعار الفراخ اليوم

الكيلو أقل من 100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس

ارتفاع سعر البن

مزاج المصريين في خطر.. ارتفاع أسعار البن عالميًا| وهذا هو السبب

كيفيه تحديث ببجي موبيل

رسميا PUBG Mobile 4.4 لعام 2026.. كيفية تحديث ببجي موبيل

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد