تحرير 55 مخالفة مخابز وضبط دقيق مدعم وسجائر بدون فواتير في القليوبية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في القليوبية، حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والأنشطة التجارية المختلفة.

وأسفرت الحملات المفاجئة التي نفذتها إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الخارجية التابعة لها، بمناطق طوخ وحي غرب وشرق شبرا الخيمة وبنها والخانكة وقليوب وشبين القناطر وكفر شكر، عن تحرير العديد من المخالفات التموينية المتنوعة.

وشملت النتائج تحرير 55 تقرير إثبات حالة ضد مخابز بلدية بسبب مخالفات متنوعة، من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم وجود قائمة تشغيل أو ميزان صالح للاستخدام، بالإضافة إلى الغلق بدون تصريح رسمي.



كما تم تحرير محضر جنح ضد أحد المخابز لتجميعه 3 شكائر دقيق مدعم، وتم التحفظ عليها، إلى جانب تحرير 10 محاضر ضد أنشطة تجارية مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار.



وشهدت الحملات أيضًا تحرير تقريري إثبات حالة ضد بدالين تموين بسبب الغلق بدون إذن وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، فضلًا عن تحرير 5 محاضر ضد 3 مخابز أفرنجي ومخبزين سياحيين لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والأوزان المقررة.

كما تمكنت الحملات من تحرير محضر ضد سوبر ماركت لحيازته سجائر بدون فواتير، حيث تم التحفظ على 10 قاروصة سجائر، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد محطة وقود لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت.

وأكدت مديرية التموين في القليوبية، استمرار الحملات الرقابية اليومية لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط التمويني.