بسبب خلافات الجيرة .. ضبط عاطل تعدى على شاب وأصابه بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على شقيقها محدثًا إصابته، إلى جانب تهديد أهليته بإلحاق الأذى بهم بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 أبريل الماضي تبلغ لقسم شرطة العجوزة من شقيق الشاكية، مصاب بجرح قطعي بالظهر وخدوش بالوجه، ومقيم بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك على خلفية خلافات بينهم حول الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.