أنباء عن اعتداء طالب إعدادية على تلميذة في سوهاج.. ومدرستها: إدعاءات بلا مصادر موثوقة

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لأنباء تزعم تعرض تلميذة بالمرحلة الابتدائية بمدرسة السيدة نفيسة الابتدائية بمدينة جرجا، بمحافظة سوهاج، للاعتداء الجسدي من طالب بالصف الثالث الإعدادي ، وأشارت الأنباء المتداولة إلى أن الطفلة بمجرد مشاهدتها لهذا الطالب له داخل المبنى المدرسي ، ظهرت عليها علامات خوف شديد وانهارت بالبكاء والصراخ أمام الموجودين ، وتم إبلاغ إدارة المدرسة والجهات المعنية فورًا.

أول رد من المدرسة

من جانبها أصدرت مدرسة السيدة نفيسة الابتدائية بيانا إعلاميا نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، قالت خلاله :

تؤكد إدارة المدرسة حرصها الكامل على سلامة وأمن جميع الطلاب والطالبات داخل المدرسة، ونؤكد أن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات بوقوع واقعة اعتداء داخل المدرسة و المعلومات المتداولة لا تستند إلى مصادر موثوقة.

وتؤكد إدارة المدرسة أن المؤسسة حققت خلال الفترة الأخيرة نجاحات وإنجازات تعليمية وتربوية مشهودة على مستوى المحافظة، وهو ما يشهد به أولياء الأمور والجهات المعنية، الأمر الذي يدفع الإدارة إلى التعامل بكل شفافية ومسؤولية مع أي معلومات يتم تداولها.

وتهيب إدارة المدرسة بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة من مصادرها الرسمية، حفاظًا على مصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية.

كما تحتفظ المدرسة بكامل حقوقها القانونية تجاه أي إساءة أو تشهير من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسة أو العاملين بها دون سند قانوني