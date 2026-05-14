زيادة الإنتاج بنسبة 4%.. دانة غاز تعلن تسوية جميع مستحقاتها المتأخرة خلال أبريل

أعلنت شركة دانة غاز اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026.

سجّلت الشركة في الربع الأول من 2026 صافي أرباح قدره 270 مليون درهم (74 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 72% على أساس سنوي. ويشمل صافي الأرباح المعلن بند إيجابي غير متكرر بقيمة 176 مليون درهم (48 مليون دولار) مرتبط بإعادة حساب فروقات كميات الغاز المنتجة في إقليم كردستان العراق منذ عام 2018، وقابل ذلك جزئيًا تكلفة غير متكررة بقيمة 22 مليون درهم (6 ملايين دولار) مرتبطة بأنشطة الحفر في مصر.

ويعادل صافي ربح الفترة، بعد استبعاد هذين البندين، 95 مليون درهم (26 مليون دولار)، ويعكس ذلك ارتفاع قاعدة التكاليف عقب استكمال مشروع توسعة الغاز ‎”خورمور 250″‎، إلى جانب اضطراب مؤقت في الإنتاج خلال شهر مارس مما حدّ من قدرة الشركة على تشغيل أصولها بطاقة إنتاجية أعلى. ومن المتوقع أن تكون هذه الآثار ذات طبيعة مؤقتة، في ظل توجه الشركة نحو رفع مستويات الاستفادة من طاقتها الإنتاجية.

وبلغت الإيرادات 531 مليون درهم (145 مليون دولار)، مقارنة بـ 334 مليون درهم (91 مليون دولار) في الربع الأول من 2025، وقد استفادت إيرادات الشركة من التسوية الإيجابية غير المتكررة. وعند استثناء هذه التسوية تكون أيرادات الشركة من عملياتها التشغيلية الأساسية قد زادت بمقدار 22 مليون درهم (6 ملايين دولار) على أساس سنوي، وذلك بدعم من ارتفاع الإنتاج في مصر وزيادة كميات الغاز المباع في إقليم كردستان العراق.

حققت دانة غاز في مصر تقدمًا واضحًا في برنامجها الاستثماري الذي جاء ضمن اتفاقية توحيد مناطق الامتياز، بما يدعم استقرار الإنتاج ضمن أصول الشركة في دلتا النيل ويعيده إلى مسار النمو.

وسجّل متوسط إنتاج الشركة في مصر خلال الربع الأول من 2026 عودة إلى النمو، لتكون هذه الزيادة أول ارتفاع في الإنتاج منذ 2017، وتعكس أولى ثمار أنشطة الحفر وصيانة الآبار على مستوى أصولها في مصر. وتواصل الشركة خلال العام تنفيذ خطط حفر وصيانة الآبار للحفاظ على هذا الزخم الإنتاجي.

وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: “تواصل دانة غاز إثبات قدراتها في بيئة تشغيلية معقدة، وذلك بفضل فعاليتنا في تحويل الخطط الموضوعة إلى نتائج عملية وتعزيز المركز المالي للشركة.

وقد تمكنا خلال هذا الربع من التعامل بنجاح مع الظروف الإقليمية الصعبة التي أحاطت بنا، وحافظنا في الوقت نفسه على إمدادات مستقرة لعملائنا. ويؤكد ذلك جودة قاعدة أصولنا ومرونة نموذجنا التشغيلي.

وأحرزنا بعد ذلك تقدمًا واضحًا في تعزيز مركزنا المالي من خلال تسهيل ائتماني جديد بقيمة 75 مليون دولار واستكمال تسوية جميع مستحقاتنا المتأخرة في مصر خلال أبريل.

ونركز خلال المرحلة المقبلة على تشغيل أصولنا بأعلى قدر من المرونة ضمن الظروف الراهنة، مع مواصلة مشاريع النمو، وأهمها تطوير حقل جمجمال، واستثمار كامل القدرة الإنتاجية المتوفرة لدينا متى سمحت الظروف”.

مستجدات العمليات التشغيلية والإنتاج

بلغ متوسط إنتاج المجموعة خلال الربع الأول 53,150 برميل نفط مكافئ يوميًا، مقارنة بـ 53,950 برميل نفط مكافئ يوميًا في الربع الأول من 2025.

وتراجع متوسط إنتاج دانة غاز في إقليم كردستان العراق بشكل طفيف إلى 40,100 برميل نفط مكافئ يوميًا، مقارنة بـ41,400 برميل نفط مكافئ يوميًا في الربع الأول من 2025. ويعكس هذا التراجع خفض إنتاج حقل خورمور خلال مارس بسبب الوضع الأمني الإقليمي.

وارتفع متوسط إنتاج الشركة في مصر بنسبة 4% إلى 13,050 برميل نفط مكافئ يوميًا، بدعم من استمرار النشاط الاستثماري ضمن برنامج تطوير الأصول، مما يؤكد عودة الإنتاج إلى مسار النمو.

السيولة

بلغ الرصيد النقدي لدى دانة غاز 836 مليون درهم (228 مليون دولار) في 31 مارس 2026، ويشمل ذلك 348 مليون درهم (95 مليون دولار) محتفظ بها لدى ائتلاف بيرل بتروليوم.

وصل إجمالي الدفعات المستلمة خلال هذا الربع إلى 249 مليون درهم (68 مليون دولار). وظل أداء التحصيل قويًا في إقليم كردستان العراق، مع تحصيل 220 مليون درهم (60 مليون دولار)، بنسبة تحصيل 100%.

وبلغت نسبة التحصيل في مصر نحو 50% خلال الفترة. وتلقت الشركة في أبريل، بعد نهاية الفترة، دفعة بقيمة 73 مليون درهم (20 مليون دولار)، مما أكمل تسوية جميع مستحقات الشركة المتأخرة في مصر.