هل هاتفك منهم .. تحديث HyperOS 3.1 لم يصل إلى تلك الأجهزة

رغم أن شركة شاومي قد بدأت بالفعل برنامج المعاينة التجريبية لنظام أندرويد 17 لبعض الأجهزة، إلا أن أكثر من اثني عشر جهازًا لا تزال تنتظر ترقية نظام التشغيل HyperOS 3.1. ويشمل ذلك بشكل رئيسي الهواتف الاقتصادية وبعض الهواتف متوسطة المدى، بينما تلقت الأجهزة المتطورة المؤهلة التحديث بالفعل.

أجهزة لم تتلق تحديث HyperOS 3.1

بحسب موقع XimiTime ، فإن هذه الأجهزة لم تتلق تحديث HyperOS 3.1:

ريدمي نوت 15 برو 4G

ريدمي نوت 14 4G

ريدمي نوت 14 برو 5G

ريدمي 14 سي

ريدمي 13

ريدمي 13X

ريدمي A4

ريدمي A3 برو

ريدمي باد 2

ريدمي باد 2 برو 5G

جهاز ريدمي باد إس إي 4 جي

بوكو إم 7 4 جي

بوكو إم 6

بوكو C85 4G

بوكو سي 75

بوكو سي 75 5 جي

بوكو باد إم 1

نظام التشغيل HyperOS 3.1.



قد يكون التأخير في طرح البرامج ناتجًا عن أسباب متعددة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأخطاء الحرجة في الاختبارات الداخلية، ومتطلبات تحسين الأجهزة، والتأخير في شهادات البرامج الثابتة الإقليمية، وقيود مجموعة الشرائح.

على الرغم من أن العديد من أجهزة شاومي لم تتلقَّ تحديث HyperOS 3.1 بعد، إلا أن عملية التحديث لم تكن بطيئة، على أقل تقدير، بالنظر إلى أنها بدأت في أبريل فقط. ووفقًا لموقع XimiTime ، فقد قامت شاومي بالفعل بتزويد 85% من الأجهزة المؤهلة بالتحديث.

ميزات تحديثHyperOS 3.1

يُعدّ تحديثHyperOS 3.1 أكثر من مجرد ترقية طفيفة، فهو يضمّ العديد من الميزات الجديدة، وتحسينات بصرية، وتوافقًا أفضل مع أجهزة Apple، والعديد من التحسينات الأخرى. ويُقدّم هذا التحديث ميزة Hyper Island لأجهزة Xiaomi اللوحية لأول مرة، بينما تحصل الهواتف الذكية على بعض التحسينات لهذه الميزة، مما يُضيف رسومًا متحركة أكثر ثراءً، وتكاملًا أعمق مع تطبيقات الطرف الثالث، وتتبعًا أكثر سهولة للأنشطة في الوقت الفعلي.

يتميز أحدث إصدار من البرنامج بصفحة تطبيقات حديثة مستوحاة من نظام iOS، مع إمكانية التمرير العمودي وإيماءات تمرير البطاقات العصرية. كما يُضيف تكاملاً أصلياً مع سماعات AirPods، مما يُتيح ميزات مثل الاقتران السريع عبر نافذة منبثقة، والتحكم في خاصية إلغاء الضوضاء النشط، والوصول إلى الصوت المكاني. أصبحت شاشة القفل الآن أكثر قابلية للتخصيص مع تأثيرات عمق متقدمة وخيارات أكثر لتكوين الأدوات. كما يتضمن البرنامج ميزة Super OTA الجديدة لتثبيت التحديثات بشكل أسرع مع أقل وقت لإعادة التشغيل وأخطاء أقل.

يُعدّ HyperOS 3.1 بحد ذاته ترقيةً كبيرة، لكننا سنشهد قريبًا إصدارًا أكبر مع HyperOS 4 ، المبني على نظام Android 17. يتوفر الإصدار التجريبي من Android 17 حاليًا لهواتف Xiaomi 17 وXiaomi 17 Ultra وXiaomi 15T Pro، ومن المتوقع أن يتوفر لأجهزة أخرى قريبًا. من المتوقع أن يكون HyperOS 4 ترقيةً مميزة، إذ يُقدّم العديد من الميزات الجديدة والتحسينات الكبيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.