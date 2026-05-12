رسمياً.. سامسونج تبدأ إطلاق تحديث One UI 8.5 لهواتف "Galaxy S25" في أمريكا

بدأت شركة سامسونج العالمية في طرح تحديثها البرمجي الجديد "One UI 8.5" لمستخدمي سلسلة هواتف "Galaxy S25" داخل الولايات المتحدة، في خطوة تمهد لوصول التحديث تدريجياً إلى كافة الأسواق العالمية ومن بينها منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدم الإصدار الجديد حزمة من التحسينات الذكية التي ترفع من كفاءة واجهة المستخدم وتكاملها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مميزات ذكاء اصطناعي متطورة

يستهدف التحديث الجديد تعزيز قدرات "Galaxy AI" عبر دمج ميزات برمجية كانت حصرية لبعض الأجهزة الحديثة، حيث شهد الإصدار تحسيناً في أدوات تعديل الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وميزة الترجمة الفورية للمكالمات والرسائل بدقة أعلى.

كما ركزت سامسونج على معالجة سرعة الاستجابة في النظام (System Animation)، مما يجعل التنقل بين التطبيقات والمهام المتعددة أكثر سلاسة وفورية مقارنة بالإصدارات السابقة.

تحسينات أمنية واستقرار النظام

تضمن التحديث الأخير الذي وصل للمستخدمين في أمريكا، حزمة التصحيح الأمني لشهر مايو 2026، والتي تعالج عشرات الثغرات الأمنية الحرجة في نظام أندرويد.

وبالإضافة للأمان، ركز مطورو سامسونج على تحسين استقرار استهلاك البطارية في هواتف "Galaxy S25" و"S25 Ultra"، ومعالجة بعض مشكلات التوافق مع التطبيقات الكبرى، مما يضمن أداءً مستقراً للأجهزة تحت ضغط الاستخدام الشاق.

جدول وصول التحديث للشرق الأوسط

تشير التوقعات التقنية إلى أن سامسونج ستوسع نطاق طرح One UI 8.5 ليشمل الدول العربية ومصر خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد التأكد من استقرار النسخة في السوق الأمريكي.

ويستطيع مستخدمو هواتف "جالاكسي S25" التحقق من وصول التحديث عبر الدخول إلى إعدادات الهاتف، ثم اختيار "تحديث البرامج" والنقر على "تنزيل وتثبيت"، حيث ينصح دائماً باستخدام شبكة "واي فاي" نظراً لحجم التحديث الكبير الذي يتجاوز عادة الـ 2 جيجابايت.

خاتمة

يمثل إطلاق تحديث One UI 8.5 خطوة استراتيجية من سامسونج للحفاظ على ريادتها في سوق الهواتف الذكية عبر تقديم أفضل تجربة برمجية ممكنة، ومع توالي وصول التحديثات، يبدو أن عام 2026 سيشهد تحولاً جذرياً في كيفية تفاعلنا مع أجهزتنا بفضل قوة الذكاء الاصطناعي المدمج.