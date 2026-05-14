تخصيص مركز موحد ومتكامل لخدمة الحجاج المصريين من بعثة القرعة

أكد المهندس محمد أبوجبل المدير التنفيذي لشركة "إكرام الضيف" المسؤولة عن تقديم الخدمات الأرضية لحجاج القرعة بالمدينة المنورة، أن التنسيق المبكر والمستمر مع بعثة حج القرعة أسهم في تيسير الإجراءات وتقديم تجربة حج منظمة وآمنة لضيوف الرحمن..مؤكداً أن الحجاج المصريين يحظون بمعاملة خاصة تجسيداً للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

وقال أبوجبل - في تصريحات خاصة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم /الخميس/ - إن بعثة حج القرعة حرصت على التواجد مبكرًا قبل انطلاق موسم الحج، لإتمام جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الحجاج البعثة..مؤكدًا أن التعاون المشترك أسهم في تسليم بطاقات "نسك" الذكية لجميع الحجاج بسهولة ويسر باعتبارها الركيزة الأساسية لإتمام إجراءات الحج والتنقل بين المشاعر المقدسة.

وأضاف أن التعاون بين بعثة الحج القرعة وشركة "إكرام الضيف"، حقق إنجازًا مميزًا هذا الموسم، تمثل في تمكين جميع حجاج القرعة البعثة من زيارة الروضة الشريفة، والحصول على بطاقات "نسك" بكل طمأنينة..مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة التنسيق المكثف والعمل المتواصل بين الجانبين.

وأوضح أنه تم تخصيص مركز موحد ومتكامل لخدمة الحجاج المصريين من بعثة القرعة، يعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع أعضاء البعثة لتقديم مختلف الخدمات الميدانية والأرضية وخدمات الضيافة للحجاج..مؤكدًا أن حجاج القرعة يحظون بمعاملة خاصة داخل الشركة، تجسيداً للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين والاهتمام المشترك بتوفير أفضل سبل الراحة لهم.

وأشار إلى أن التعاون مع بعثة القرعة المصرية يتم باحترافية عالية، في ظل متابعة مستمرة من مسؤولي البعثة والشركة بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للحجاج طوال فترة وجودهم في المدينة المنورة.

ووجه أبوجبل رسالة إلى الشعب المصري - في ختام تصريحاته - قائلاً :" إن حجاج مصر بين أهلهم وإخوانهم في المملكة العربية السعودية، وجميعنا تعتبر خدمة ضيوف الرحمن، رسالة عظيمة وشرفًا كبيرًا، خاصة في رحلة الحج التي تمثل أعظم تجربة روحانية للمسلمين".

وكان اللواء مساعد وزيرالداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، قد التقى المدير التنفيذي لشركة "اكرام الضيف" السعودية لتقديم الخدمات الأرضية بالمدينة المنورة المهندس محمد أبوجبل والتي تم التعاقد معها لتقديم الخدمات الأرضية لحجاج بعثة القرعة بالمدينة المنورة.

واستمع إلى شرح تفصيلي من المدير التنفيذي للشركة السعودية حول انتظام الخدمات المقدمة لحجاج بعثة القرعة، وكذلك سبل وآلية تسليمهم بطاقة "نسك" الذكية فور وصولهم إلى المدينة المنورة، والتي تعد مستنداً تعريفياً للحاج، كونها الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد للحاج النظامي في منطقة المشاعر المقدسة، ويتم عبرها الحصول على كافة المعلومات الشخصية والصحية للحاج، وبيانات السكن بجانب معلومات التواصل مع مسئول بعثته والشركة المختصة بتقديم الخدمات له.

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

