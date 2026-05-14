ميناء نويبع البحري يشهد تداول 3500 طن بضائع و313 شاحنة

شهد ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء تداول 3500 طن بضائع، و313 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي ( الحسين، آور، سينا، آيلة).

واضاف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم الخميس، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغت 14 سفينة، وتم تداول 45000 طن بضائع، و1091 شاحنة، و49 سيارة.

وأوضح المركز أن حركة الواردات شملت 9 سفن، و35500 طن بضائع ،و682 شاحنة و35 سيارة، وشملت حركة الصادرات 5 سفن، و9500 طن بضائع و409 شاحنات، و14 سيارة ،فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2760 راكبًا بموانيها.