ضمن ليالي مصر.. أنغام تحيي حفلا بالقاهرة الجديدة غدا

تستعد الفنانة أنغام لاحياء حفل غنائي ضخم، غدًا، الجمعة، بالقاهرة الجديدة، ضمن مشروع ليالي مصر.

ومن المقرر، أن تقدم أنغام خلال الحفل عدد كبير من أشهر اغانيها مثل مش حبيبي بس، ياريتك فاهمني، سبتلي قلبي، وغيرها من الاغاني.

وكانت الفنانة أنغام قد نعت النجم هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

ونشرت أنغام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للفنان هاني شاكر، وعلقت قائلة: "استاذي وأخي وصديقي الغالي هتوحشني جدا وضحكتك هتوحشني وحنيتك ورقيك ونبل وسمو روحك رحلت وغبت عننا بجسدك وباقي في قلوب كل حد قابلك وعرفك بنبلك و أخلاقك العالية وضحكتك وبشاشت وجهك وطيبة قلبك يا حبيبي.. في رعاية الله وفي فسيح جناته يا حبيبي".