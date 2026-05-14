أتمنى ألحن ليها.. الشامي يكشف عن رغبته في التعاون مع شيرين عبد الوهاب

كشف الفنان السوري الشامي، في تصريحات تليفزيونية، عن رغبته في التعاون مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال الشامي: “شيرين عبد الوهاب أيقونة وباعشق صوتها وعندها شجن غريب، وباتشرف إني أكتب وألحن ليها وهي بتضيفلي في مسيرتي”.

وأعلن الفنان السوري الشامي عن تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد، الذي يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة عبر مختلف منصات الاستماع الرقمية، في خطوة ينتظرها جمهوره بشغف كبير بعد النجاحات التي حققها مؤخرًا.

وكشف الشامي عن اسم الألبوم من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، حيث شارك متابعيه البوستر الرسمي للعمل، والذي حمل طابعًا بصريًا مميزًا يعكس هوية فنية مختلفة عمّا قدمه سابقًا، ما زاد من حماس الجمهور وترقبهم للعمل الجديد.

وأرفق الشامي المنشور برسالة أعرب فيها عن أمله في أن ينال الألبوم إعجاب محبيه، مؤكدًا أنه بذل جهدًا كبيرًا في التحضير له، سواء على مستوى اختيار الأغاني أو التفاصيل الفنية الخاصة بالإنتاج والتوزيع.