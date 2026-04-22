هوية جديدة للشامي.. ألبوم مرتقب يقترب من الطرح رسميا

أعلن الفنان السوري الشامي، عن تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد، الذي يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة عبر مختلف منصات الاستماع الرقمية، في خطوة ينتظرها جمهوره بشغف كبير بعد النجاحات التي حققها مؤخرًا.



وكشف الشامي عن اسم الألبوم من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، حيث شارك متابعيه البوستر الرسمي للعمل، والذي حمل طابعًا بصريًا مميزًا يعكس هوية فنية مختلفة عمّا قدمه سابقًا، ما زاد من حماس الجمهور وترقبهم للعمل الجديد.



وأرفق الشامي المنشور برسالة أعرب فيها عن أمله في أن ينال الألبوم إعجاب محبيه، مؤكدًا أنه بذل جهدًا كبيرًا في التحضير له، سواء على مستوى اختيار الأغاني أو التفاصيل الفنية الخاصة بالإنتاج والتوزيع.

ويأتي هذا الألبوم في إطار سعي الشامي لتقديم تجربة موسيقية متجددة، تجمع بين الإحساس العالي والتجديد في الألوان الغنائية، وهو ما اعتاد عليه جمهوره الذي يتابع خطواته الفنية باستمرار. ومن المتوقع أن يضم الألبوم مجموعة من الأغاني التي تعكس تنوعًا في المواضيع والأساليب الموسيقية، بما يواكب تطور مسيرته الفنية.

