العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

أعلنت منطقة آثار محافظة الشرقية، العثور على تمثال أثري بموقع "تل فرعون" بعزبة التل - مدينة الحسينية، أثناء أعمال الحفائر بالتل تمهيدًا لتسليمه لمديرية الشباب والرياضة بمركز الحسينية.

وأضاف مصدر بالمنطقة الأثرية بالشرقية، أنه تم استخراج التمثال وتسليمه لمنطقة آثار صان الحجر ، تحت إشراف كل من الدكتور رزق مدير آثار شرق الدلتا، والدكتورة منال عوض مديرة آثار الشرقية ومدير آثار منطقة فاقوس وتوابعها بمركز الحسينية.

فيما أشرف على عملية التسليم المهندس محمد رشاد، مفتش آثار المنطقة ومفتش آثار المنطقة، وبحضور عماد ضيف والنائب المهندس جلال القادري رئيس مجلس إدارة نادي الحسينية.

وأكد عدد من أهالى المنطقة، أنه قد تم العثور على التمثال أثناء الحفر لأعمال خاصة بالشباب والرياضة كما أن التمثال من الجرانيت يبلغ وزنه حوالي خمسة طن.