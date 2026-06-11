عملاق أوبو الجديد.. إليك أهم مواصفات هاتف Oppo Find X9 Pro

بينما كشفت هواوي مؤخرًا عن هاتف هواوي بورا إكس ماكس بتصميمه القابل للطي العريض، يُتوقع أن تُطلق العديد من العلامات التجارية هواتف قابلة للطي بتصميم مماثل في السنوات القادمة. من المتوقع أن تكشف سامسونج عن هاتف جالاكسي زد فولد 8 وايد في يوليو، بينما من المرجح أن تُعلن آبل عن هاتفها القابل للطي، والذي قد يُطلق عليه اسم آيفون ألترا، في سبتمبر والآن، وفقًا للمسرّب ديجيتال تشات ستيشن، تُجري أوبو حاليًا اختبارات على هاتف جديد قابل للطي عريض بتصميم يشبه الكتاب، وقد شارك أيضًا بعضًا من تفاصيله الرئيسية، بما في ذلك موعد إطلاقه.

إطلاق هاتف Find N7

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصة تقريبًا، وشاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة تقريبًا. وتشير التقارير إلى أن كلاً من سامسونج ديسبلاي (SDC) وBOE تشاركان في توريد الشاشات.

وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس بتقنية 2 نانومتر ، وهو حاليًا في مرحلة اختبار النموذج الأولي.

إطلاق هاتف Find N7



ويُقال إن الهاتف القابل للطي سيتبنى تصميمًا مشابهًا لمنتجات آبل، وسيضم أحدث جيل من تقنية المفصلات من أوبو للحد من التجاعيد كما أشارت شركة DCS إلى أن المفصلة الجديدة قد تتفوق على حلول الهواتف القابلة للطي المنافسة المتوفرة حاليًا في السوق.

كشف أحد المسربين في قسم التعليقات أن من المتوقع إطلاق هاتف Find N7 في الربع الأول من عام 2027. وبالإضافة إلى Oppo، من المتوقع أيضًا أن تقدم شركات Honor وXiaomi وVivo هواتف قابلة للطي عريضة النطاق في العام المقبل.