هواوي تكسر القاعدة.. هاتف رائد بشاشة أقرب للتابلت وبطارية ضخمة

في وقت تتشابه فيه معظم الهواتف الذكية التقليدية من حيث التصميم والشكل العام، تواصل شركة هواوي البحث عن أفكار جديدة ومختلفة في سوق الهواتف المحمولة، وفقا لأحدث التسريبات التي تشير إلى تطوير هاتف رائد بشاشة عريضة غير مألوفة قد تمنحه تجربة أقرب إلى الأجهزة اللوحية.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعمل هواوي على اختبار هاتف جديد يأتي بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، وهي نسبة أوسع بشكل ملحوظ مقارنة بالهواتف الرائدة الحالية، كما يتوقع أن يحمل الجهاز شاشة بدقة 2K، ما يوفر مساحة عرض أكبر للمحتوى وتعدد المهام.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف قد يرى النور بعد إطلاق سلسلة Mate 90، وربما قبل نهاية عام 2026، رغم أن الشركة لم تؤكد رسميا وجود هذا المشروع حتى الآن.

تصميم نحيف رغم الشاشة الكبيرة

وذكر المسرب المعروف Digital Chat Station عبر منصة ويبو الصينية، أنه اطلع على نموذج هندسي أولي للجهاز، مشيرا إلى أن الهاتف يتميز بتصميم نحيف وخفيف الوزن بشكل مفاجئ رغم أبعاده الأكبر مقارنة بالهواتف التقليدية.

ولا تزال تفاصيل التصميم النهائي غير واضحة حتى الآن، بما في ذلك شكل وحدة الكاميرات الخلفية أو المواد المستخدمة في تصنيع الجهاز.

هاتف هواوي الجديد

كاميرات متقدمة وتركيز على التصوير

فيما يتعلق بمنظومة التصوير، تختبر هواوي بحسب التسريبات، مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل بحجم كبير يبلغ 1/1.3 بوصة، إلى جانب كاميرا بيريسكوب للتقريب البصري بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر متعدد الأطياف لتحسين معالجة الألوان والتفاصيل.

وإذا وصلت هذه المواصفات إلى النسخة النهائية، فمن المتوقع أن يواصل الهاتف نهج هواوي المعروف بالتركيز على قدرات التصوير المتقدمة في الفئة الرائدة.

معالج Kirin جديد وبطارية ضخمة

ومن المنتظر أن يعتمد الهاتف على جيل جديد من معالجات Kirin 9000، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، وهو ما قد يمنحه عمر تشغيل طويلا مقارنة بمعظم الهواتف الرائدة المتوفرة حاليا في السوق.

ورغم أن الجهاز لا يزال في مراحل التطوير، ما يعني إمكانية تغير بعض المواصفات قبل الإطلاق الرسمي، فإن فكرة تقديم هاتف تقليدي بشاشة عريضة تشبه الأجهزة اللوحية قد تمنح هواوي عنصرا فريدا في سوق باتت فيه معظم الهواتف الذكية متشابهة إلى حد كبير من حيث التصميم والمواصفات.