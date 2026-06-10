قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دنيا سمير غانم تلتقط الصور مع الأطفال بعد تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف
فيفا يجبر منتخبا في كأس العالم على تغيير قمصانه.. تفاصيل
ميدو: حمزة عبدالكريم «مفيش زيه» .. وأتمنى إعارته لأحد أندية الليجا
القبض على عاطل سرق «كابل كهربائي» من ورشة نجارة في الجيزة
ضياء رشوان: انقسامات وانشقاقات وصراعات علنية تضرب الإخوان
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشادة بين مجند وشخص أجنبي بمحطة مترو العباسية
ضياء رشوان: ثورة 30 يونيو كانت النهاية الفعلية لجماعة الإخوان الإرهابية
وفاة عم الفنان حميد الشاعري
الجاني مش مختل.. زوجة الدكتور لطفي مرعي تروي اللحظات الأخيرة في حياته
البابا تواضروس: الرئيس السيسي بدأ العاصمة الجديدة بالمسجد والكنيسة لتكون البداية "روحية"
فخري الفقي: تراجع التضخم يمنح المواطنين مكاسب حقيقية رغم ارتفاع الأسعار
تحذير إيراني ناري: الحرب المقبلة لن تبقى داخل حدود المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تكسر القاعدة.. هاتف رائد بشاشة أقرب للتابلت وبطارية ضخمة

هواوي تطور هاتفا رائدا بشاشة عريضة
هواوي تطور هاتفا رائدا بشاشة عريضة
شيماء عبد المنعم

في وقت تتشابه فيه معظم الهواتف الذكية التقليدية من حيث التصميم والشكل العام، تواصل شركة هواوي البحث عن أفكار جديدة ومختلفة في سوق الهواتف المحمولة، وفقا لأحدث التسريبات التي تشير إلى تطوير هاتف رائد بشاشة عريضة غير مألوفة قد تمنحه تجربة أقرب إلى الأجهزة اللوحية.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعمل هواوي على اختبار هاتف جديد يأتي بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، وهي نسبة أوسع بشكل ملحوظ مقارنة بالهواتف الرائدة الحالية، كما يتوقع أن يحمل الجهاز شاشة بدقة 2K، ما يوفر مساحة عرض أكبر للمحتوى وتعدد المهام.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف قد يرى النور بعد إطلاق سلسلة Mate 90، وربما قبل نهاية عام 2026، رغم أن الشركة لم تؤكد رسميا وجود هذا المشروع حتى الآن.

تصميم نحيف رغم الشاشة الكبيرة

وذكر المسرب المعروف Digital Chat Station عبر منصة ويبو الصينية، أنه اطلع على نموذج هندسي أولي للجهاز، مشيرا إلى أن الهاتف يتميز بتصميم نحيف وخفيف الوزن بشكل مفاجئ رغم أبعاده الأكبر مقارنة بالهواتف التقليدية.

ولا تزال تفاصيل التصميم النهائي غير واضحة حتى الآن، بما في ذلك شكل وحدة الكاميرات الخلفية أو المواد المستخدمة في تصنيع الجهاز.

هاتف هواوي الجديد

كاميرات متقدمة وتركيز على التصوير

فيما يتعلق بمنظومة التصوير، تختبر هواوي بحسب التسريبات، مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل بحجم كبير يبلغ 1/1.3 بوصة، إلى جانب كاميرا بيريسكوب للتقريب البصري بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر متعدد الأطياف لتحسين معالجة الألوان والتفاصيل.

وإذا وصلت هذه المواصفات إلى النسخة النهائية، فمن المتوقع أن يواصل الهاتف نهج هواوي المعروف بالتركيز على قدرات التصوير المتقدمة في الفئة الرائدة.

معالج Kirin جديد وبطارية ضخمة

ومن المنتظر أن يعتمد الهاتف على جيل جديد من معالجات Kirin 9000، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، وهو ما قد يمنحه عمر تشغيل طويلا مقارنة بمعظم الهواتف الرائدة المتوفرة حاليا في السوق.

ورغم أن الجهاز لا يزال في مراحل التطوير، ما يعني إمكانية تغير بعض المواصفات قبل الإطلاق الرسمي، فإن فكرة تقديم هاتف تقليدي بشاشة عريضة تشبه الأجهزة اللوحية قد تمنح هواوي عنصرا فريدا في سوق باتت فيه معظم الهواتف الذكية متشابهة إلى حد كبير من حيث التصميم والمواصفات.

هواوي هاتف رائد Mate 90

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

زيادة مرتقبة على الإيجار القديم في 2026.. وخطة لإنهاء العقود تدريجيًا

زيادة مرتقبة على الإيجار القديم في 2026.. وخطة لإنهاء العقود تدريجيًا

نطحة زين الدين زيدان

نطحة زين الدين زيدان.. ماذا قال له لاعب إيطاليا ليفقد صوابه؟

بمكونات من مطبخكِ.. طريقة عمل سيروم فيتامين C في المنزل

بمكونات من مطبخكِ.. طريقة عمل سيروم فيتامين C في المنزل

بالصور

أكثر 10 سيارات كهربائية مبيعا في السوق المصري

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

طرح البوسترات الفردية لمسلسل "underage"

ابطال مسلسل Underage
ابطال مسلسل Underage
ابطال مسلسل Underage

في أحدث ظهور.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم

سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم
سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم
سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي

فيديو

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد