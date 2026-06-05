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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تفاجئ الأسواق بهاتف جديد.. والسر في بطاريته العملاقة

هواوي nova Y74
هواوي nova Y74
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة هواوي هاتفها الجديد Huawei nova Y74 في عدد من الأسواق العالمية دون ضجة إعلامية كبيرة، مستهدفة الفئة الاقتصادية بمواصفات تركز على عمر البطارية الطويل والشاشة الكبيرة والمتانة العالية.

مواصفات Huawei nova Y74

أبرز ما يميز الهاتف هو بطاريته المصنوعة بتقنية السيليكون-كربون، والتي تأتي بسعة 6620 مللي أمبير في الساعة، وهي من أكبر البطاريات في هذه الفئة.

وتقول هواوي إن البطارية قادرة على توفير ما يصل إلى 24.9 ساعة من تشغيل الفيديو عبر الإنترنت أو نحو 48 ساعة من المكالمات بشحنة واحدة.

كما يدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة 40 وات، حيث يمكن شحن البطارية إلى 53% خلال 30 دقيقة فقط، بينما تكفي 15 دقيقة من الشحن لتوفير نحو خمس ساعات من مشاهدة الفيديو.

Huawei nova Y74

شاشة كبيرة بمعدل تحديث 90 هرتز

يأتي هاتف هواوي nova Y74 بشاشة من نوع LCD بقياس 6.67 بوصة، بدقة +HD ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع سطوع يصل إلى 850 شمعة.

ورغم أن الدقة ليست الأعلى مقارنة ببعض المنافسين، فإنها تعد مقبولة ضمن الفئة السعرية المستهدفة. كما أضافت هواوي ميزة اللمس أثناء البلل (Wet Touch) التي تسمح باستخدام الشاشة حتى عند تعرضها للماء أو قطرات المطر.

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

في الخلف، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل داخل وحدة تصوير مربعة التصميم، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

مواصفات عملية للفئة الاقتصادية

يضم الهاتف 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع سعات تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، إلى جانب دعم تقنية NFC وبلوتوث 5.1 وشريحتي اتصال 4G.

كما يعمل الهاتف بواجهة EMUI 12، ويحتوي على زر X Button القابل للتخصيص، والذي يمكن استخدامه لتشغيل التطبيقات أو الاختصارات المفضلة بسرعة.

Huawei nova Y74

ولم تكشف هواوي عن نوع المعالج المستخدم في الهاتف، إلا أن تقارير تقنية رجحت اعتماده على أحد معالجات سلسلة Kirin 8000، نظرا للتشابه الكبير بينه وبين هاتف Huawei Enjoy 90 Plus.

وتولي هواوي اهتماما خاصا بمتانة الجهاز، حيث حصل nova Y74 على شهادة SGS فئة 5 نجوم لمقاومة السقوط، مع قدرة على تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.8 متر وفقا للشركة.

ولم تعلن هواوي حتى الآن عن السعر الرسمي للهاتف، إلا أن المؤشرات تشير إلى أنه سيطرح ضمن الفئة الاقتصادية، مستهدفا المستخدمين الذين يفضلون عمر البطارية الطويل والاعتمادية على حساب أحدث المعالجات أو دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

Huawei nova Y74 هواوي هواتف هواوي nova Y74

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