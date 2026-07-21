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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالكبد

طاجن لسان العصفور
طاجن لسان العصفور
ريهام قدري

إذا كنتي تودين في تقديم اكلات خفيفة ومفيدة في الصيف نقدم اليكي طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالكبدة

المكونات:

2 كوب لسان عصفور

½ كيلو كبدة بقري أو بتلو مقطعة مكعبات

بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زيت

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم (اختياري)

4 أكواب مرق ساخن

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

¼ ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين


طريقة التحضير

1. حمصي لسان العصفور في ملعقة سمنة على نار متوسطة مع التقليب حتى يكتسب لونًا ذهبيًا، ثم ارفعيه جانبًا.


2. في طاسة أخرى، سخني باقي السمنة وشوّحي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.


3. أضيفي الكبدة وقلبيها على نار عالية لمدة 3-4 دقائق حتى يتغير لونها.


4. تبلي بالملح والفلفل والكمون والكزبرة والقرفة، ثم أضيفي معجون الطماطم إذا رغبتِ وقلبي لمدة دقيقة.


5. أضيفي لسان العصفور المحمص، ثم اسكبي المرق الساخن وقلبي جيدًا.


6. انقلي الخليط إلى طاجن فرن، وغطّيه بورق فويل.


7. أدخليه فرنًا ساخنًا على 180 درجة مئوية لمدة 25-30 دقيقة أو حتى ينضج لسان العصفور ويتشرب المرق.


8. أزيلي الفويل واتركيه 5 دقائق إضافية ليأخذ لونًا خفيفًا، ثم زينيه بالبقدونس وقدميه ساخنًا.

نصيحة لنتيجة أفضل: لا تطهي الكبدة كثيرًا قبل دخول الفرن حتى تظل طرية ولا تجف، ويمكن إضافة مكعبات فلفل ألوان أو مشروم لإضفاء نكهة أغنى.

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