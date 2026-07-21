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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط ترقب تطورات الشرق الأوسط ومخاوف التضخم

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط ترقب تطورات الشرق الأوسط ومخاوف التضخم
الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط ترقب تطورات الشرق الأوسط ومخاوف التضخم
أ ش أ

 استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في أسبوع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في وقت انقسمت فيه الأسواق بين إشارات متضاربة من الشرق الأوسط، إذ أثارت الأعمال القتالية في المنطقة مخاوف متجددة بشأن إمدادات الطاقة، بينما قدمت الآمال بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار بعض الدعم للمعنويات.

واستقر الدولار إلى حد كبير أمام الين الياباني عند 162.49 ين.

كما لم يطرأ تغير يذكر على اليورو، الذي سجل 1.1417 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.1% إلى 1.3441 دولار، بعدما تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنهام بالالتزام بالقواعد المالية.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند 100.93 نقطة، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ 15 يوليو.

وظلت الأسواق رهينة للتوترات في الشرق الأوسط، بعدما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، إذ اقتربت من أعلى مستوياتها في نحو 6 أسابيع قبل أن تتراجع.

وقال رودريجو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك ناشيونال أستراليا: “هناك أمل في تهدئة التوترات إلى حد ما، وأن نصل في مرحلة ما إلى نقطة نتوقف فيها مؤقتًا. لكن الأوضاع لا تزال شديدة التقلب.”

وأضاف: “علينا الانتظار لمعرفة كيف ستتطور الأمور، وما إذا كان التصعيد سيستمر.”

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تدريجيًا مع تقييم المتعاملين لاحتمال انتقال الارتفاع الجديد في أسعار النفط، الناتج عن اتساع نطاق الحرب مع إيران، إلى أسعار المستهلكين.

وظل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات مرتفعًا عند 4.5938%، بينما بقي العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا أعلى بكثير من مستوى 5%.

وأدت البيانات الأخيرة المتعلقة بالتضخم وأوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة إلى تقليص توقعات الأسواق بصورة كبيرة بشأن احتمال قيام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، إذ انخفض الاحتمال الضمني إلى 17% فقط.

في المقابل، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى 63%، وفقًا لأداة فيدواتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وأظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي ونُشرت نتائجه امس الاثنين أن شركات منطقة اليورو تتوقع ارتفاع أسعار البيع بوتيرة أكثر اعتدالًا.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع، إلا أن ارتفاع أسعار النفط يعزز رهانات الأسواق على تنفيذ زيادة جديدة في سعر فائدة الإيداع البالغ 2.25% خلال سبتمبر.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية بقوة يوم الثلاثاء مع تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كان سيشير إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وقال محللون في شركة إيست سبرينج إنفستمنتس، في مذكرة: “إن استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة سيزيد الضغوط على تضخم السلع، وسيخلق مخاطر تستدعي زيادات أكبر في أسعار الفائدة مقارنة بما نتوقعه حاليًا.”

وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4% إلى 0.5864 دولار، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو، بعدما عززت بيانات التضخم القوية التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة.

كما ارتفع الدولار الأسترالي بشكل طفيف إلى 0.7001 دولار.

وفي مكان آخر، استقر الدولار الكندي بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في شهر، عقب فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة بنسبة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية، ردًا على ما وصفته بـ”المعاملة التمييزية” التي تنتهجها أوتاوا.

استقر الدولار الأمريكي الشرق الأوسط الأعمال القتالية إمدادات الطاقة وقف لإطلاق النار

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