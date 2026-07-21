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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الغوص والإنقاذ يعلن خطة النشاط المحلي والدولي لهذا الموسم

سباحة بالزعانف
سباحة بالزعانف
محمد سمير

أعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي خطة النشاط المحلي والدولي لرياضة السباحة بالزعانف والإنقاذ لموسم 2026.

تنطلق منافسات الموسم المحلي اليوم 21 يوليو ببطولات أفرع الاتحاد الصيفية للسباحة بالزعانف حيث تقام بطولة منطقة الإسماعيلية خلال الفترة من 21 حتى 26 يوليو؛ فيما تقام بطولة منطقة القاهرة خلال الفترة من 23 يوليو حتى 4 أغسطس؛ بينما تقام بطولة منطقة بورسعيد خلال الفترة من 30 يوليو حتى 6 أغسطس؛ وتختتم بطولات الأفرع ببطولة منطقة الإسكندرية خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس.

وينظم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بطولة الجمهورية لعام 2026 للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة لجميع المراحل السنية (المرحلة الأولى) في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 18 حتى 21 سبتمبر.

ويختتم الموسم المحلي ببطولة الجمهورية لعام 2026 للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة لجميع المراحل السنية (المرحلة الثانية والثالثة) في القاهرة خلال الفترة من الأول حتى الثاني عشر من أكتوبر.

ويشمل الموسم الدولي هذا العام عدة بطولات عالمية هامة يهدف فيها الاتحاد المصري حصد الميداليات والصعود على منصات التتويج.
وضربة البداية للمنتخب المصري للسباحة بالزعانف ستكون المشاركة مع بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 أغسطس حتى 3 سبتمبر في ايطاليا والتي يطمح فيها منتخب السباحة بالزعانف إلى زيادة رصيد مصر من الميداليات لشغل مركز متقدم في جدول ميداليات الدورة المتوسطية.

وتستضيف مصر ثلاث بطولات عالمية هامة في مدينة السلام “شرم الشيخ” تبدأها ببطولة العالم للجامعات خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر؛ يليها بطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة للناشئين والكبار خلال الفترة من 30 اكتوبر حتى 4 نوفمبر ثم للماسترز خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر.

ويختتم الموسم الدولي بالمشاركة في بطولة العالم للإنقاذ المقرر إقامتها خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 7 ديسمبر 2026.

وصرح كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ أن الاتحاد المصري يعمل على محورين متوازيين للاهتمام بالنشاط المحلي والدولي معاً ، فالاهتمام بالنشاط المحلي يزيد من قاعدة الممارسين مما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، كمان أنه يتم اختيار قوام المنتخب المصري من خلال البطولات المحلية والأرقام المحققة فيها، أما فيما يخص النشاط الدولي فهدفنا دائمًا رفع راية مصر والتتويج بالميداليات استمرارًا لمنظومة النجاح التي بدأناها منذ عدة أعوام.

اتحاد الغوص والإنقاذ النشاط المحلي النشاط المحلي والدولي سامح الشاذلي سباحة بالزعانف

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