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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صرف مساعدات مالية.. محافظ المنوفية يلتقي المواطنين لتلبية طلباتهم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدداً من المواطنين بمكتبه بالديوان العام، عقب لقاءه بهم خلال جولته الميدانية أمس بسرس الليان للاستماع إلى طلباتهم المقدمة وبحث سبل تلبيتها بما يحقق رضاهم والارتقاء بمستوى الخدمات.

وخلال اللقاء، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم مراعاة لظروفهم الصحية الصعبة للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم، فيما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة ببحث موقف عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين بنواحي كفر فيشا الكبرى وسرس الليان واتخاذ اللازم حيالها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة وبما لا يخل بمنظومة العمل ، كما كلف مدير مديرية العمل ببحث إمكانية توفير فرصة عمل مناسبة لمواطن بناحية مبيت البيضا مركز الباجور بالتنسيق مع القطاع الخاص مراعاة لظروفه وتحمل أعباء الحياة المعيشية.

وخلال اللقاء ، وجه محافظ المنوفية رئيس مدينة سرس الليان ببحث إمكانية توفير سكن ملائم لمواطنة تعول 5 أولاد مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة على أن تساهم المحافظة في دفع القيمة الإيجارية لمدة 6 شهور لضمان توفير حياة آدمية للأسرة، فيما وجه المحافظ مدير عام التأمين الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال طلب مواطن تعانى نجلته من ظروف صحية صعبة وتحديد مدى إمكانية تحويلها لأحد المستشفيات الطبية المتخصصة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة لتقديم أوجه الرعاية الطبية الشاملة لها لتماثلها الشفاء العاجل.

فيما استمع محافظ المنوفية لشكوى مواطن بسرس الليان يعانى من ظروف صحية صعبة ، على الفور أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة له، والتنسيق مع مستشفى الجامعة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له واتخاذ اللازم مراعاة لظروفه، فيما وافق المحافظ على نقل أحد العاملين بمستشفى منوف العام إلى مستشفى سرس الليان مراعاة لظروفها وبما لايؤثر على منظومة العمل.

هذا وشمل اللقاء، إستماع محافظ المنوفية لشكوى مواطنة بسرس الليان تتضرر من عدم إنهاء اجراءات تراخيص البناء الخاصة بها، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس المدينة بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص موقف الترخيص وإتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح المنظمة لذلك والعرض عليه لاتخاذ اللازم بما يحقق الصالح العام.

وأكد محافظ المنوفية على أن المواطن سيظل على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشيراً إلى أن اللقاءات المباشرة تمثل آلية فعالة للوقوف على المشكلات الحقيقية واتخاذ قرارات فورية تسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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