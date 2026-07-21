خبطته وجريت.. مصرع سائق دهسته سيارة أثناء توقفه على الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الدائري الإقليمي في المنوفية حادث أليم؛ أسفر عن وفاة المواطن شهاب إبراهيم محمد إسماعيل، أثناء توقفه علي الطريق حيث يعمل سائق علي سيارة نقل شحنة، بعدما صدمته سيارة مجهولة ونُقل على إثرها جثة هامدة، فيما فر السائق المتسبب في الحادث هارباً من مكان الواقعة.

وتلقي مدير أمن المنوفية اللواء علاء الجاحر إخطاراً من مأمور مركز الباجور؛ يفيد بوفاة الشاب شهاب الذي يقود السيارة محملة بالأعلاف متجهاً بها على الطريق الإقليمي، وأثناء توقفه على جانب الطريق لفترة قصيرة لقضاء حاجته، باغتته سيارة مسرعة ودهسته دون أن يحاول قائدها التوقف أو إنقاذه، تاركاً إياه يصارع الموت في المكان قبل أن يفرّ هارباً.

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل جثمان المتوفى إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حالياً لتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث وتتبع خط سير السيارة الهاربة للقبض على الجاني، وتحديد هويته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.