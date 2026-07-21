إصلاح انفجار خط المياه بطريق أسفلتي بالمنوفية

شهد خط المياه الرئيسي المار بالطريق الأسفلت بقرية كفر عشما والذي يبلغ قطره ٨ بوصة انفجاراً اليوم مما أدي إلى انقطاع المياه عن المستفيدين من الخط.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية إخطاراً بحدوث كسر في خط مياة طريق كفر عشما بالشهداء، وعلى الفور انتقل مجلس مدينة الشهداء مع فريق شركة المياه والصرف الصحي لإصلاح وصيانة العطل والتعامل الفوري مع الحالة الطارئة وعودة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتضررة من الانفجار.

يأتي ذلك في إطار الحرص على التعامل الفوري مع الطوارئ من خلال الانتقال السريع للجهات التنفيذية والتدريب المستمر لجميع الفرق للتعامل مع الأزمات فور حدوثها.