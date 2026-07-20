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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صيانة مدرسة بجروان بـ18 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد عدة أبنية تعليمية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 أجرى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الباجور لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع التعليم الجاري تنفيذها والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

تفقد محافظ المنوفية أعمال الإحلال الجزئى والصيانة بمدرسة شهداء 6 أكتوبر الإعدادية بجروان بإجمالي 22  فصل دراسي و باستثمارات 18 مليون جنيه، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة وإحلال وتجديد المدارس بهدف دعم المنظومة التعليمية ،ووجه المحافظ بتكثيف الجهود و المتابعة اليومية لحجم الأعمال والالتزام بكافة المواصفات الفنية والهندسية المقررة وفقاً للجداول الزمنية المحددة ، كون قطاع التعليم والنهوض به محور رئيسي من محاور التنمية المستدامة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته.

فيما تفقد محافظ المنوفية لجان إمتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2025/2026 لصفوف النقل الرابع والخامس والسادس بمدرسة الشهيد مصطفى على حسان الإبتدائية بجروان وذلك لمتابعة إنتظام  سير الإمتحانات والتاكد من الإلتزام الكامل بكافة الضوابط المنظمة ، ووجه المحافظ بضرورة توفير  المناخ المناسب وتذليل أى عقبات أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية مقر الوحدة المحلية بقرية بجروان لبحث إمكانية تطوير المبنى والحملة الميكانيكية بما يساهم في رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات ، ووجه المحافظ المستشار الهندسي للمحافظة بتشكيل لجنة بالتنسيق مع مكتب الإستشارات الهندسية بجامعة المنوفية لبحث عملية التطوير ورفع الكفاءة بما ينعكس إيجابياً علي سرعة إنجاز مصالح المواطنين.

وخلال جولته، استمع محافظ المنوفية لعدد من شكاوى المواطنين ومطالبهم، ووجه الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لمشكلاتهم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لافتاً إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة ستتواصل بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من تقديم خدمات لائقة للمواطنين.

المنوفية محافظ المنوفية جولة تعليمية ابنية

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