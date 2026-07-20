اشتعال النيران في سيارة نقل على الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية واقعة اشتعال نيران في عربية نقل ثقيل تريلا بين طلعتي سعد عطية وشما التابعة لمركز أشمون منذ قليل.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوقوع حادث اشتعال النيران في سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بين طلعتي شما وسعد عطية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعربيات الإسعاف والحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق بدون إصابات، والتحريات الأولية وضحت أن إطار السيارة انفجر أدى إلى حدوث اشتعال داخل السيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث، وتم رفع بواقي السيارة من على الطريق وعودة حركة المرور مرة أخرى.