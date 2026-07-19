مصرع أب وإصابة نجله بعد سقوطهما من أعلى سقالة في المنوفية

شهد مركز تلا اليوم حادثة أليمة حيث سقط عاملان من أعلى سقالة أثناء عملهم بالمعمار، وحاول الأهالي إنقاذهم عبر نقلهم للمشقى إلا أن العامل لفظ أنفاسه الأخيرة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات الأمنيه إخطاراً من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بسقوط عاملين من أعلى سقالة أثناء عملهم بقرية قشطوخ التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة رزق نايل وهو عامل بالمعمار وإصابة نجله صبحي نايل، وتم نقل الجثمان إلي ثلاجة مستشفي تلا تحت تصرف النيابة العامة.

وتم نقل الابن الي مستشفي تلا وتبين إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسد كله وتقرر تحويل إلى مستشفى التعليمي في شبين في الرعاية المركزة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.