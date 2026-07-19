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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خطة تسويقية شاملة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين بجامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تسويق الخدمات الجامعية والبرامج التعليمية، ووضع رؤية تنفيذية متكاملة تستهدف تعزيز مكانة الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، وزيادة قدرتها على استقطاب الطلاب الوافدين، في إطار استراتيجية الجامعة للتدويل وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الأكاديمية والبحثية. 

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لتكون وجهة تعليمية متميزة للطلاب من مختلف الدول، بما تضمه من كليات معتمدة، وبرامج أكاديمية متطورة، وكوادر علمية متميزة، إلى جانب إمكانات بحثية وطبية وتدريبية وبنية تحتية حديثة، مشيرًا إلى أن تدويل التعليم أصبح أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الجامعة، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز حضور الجامعات المصرية على الساحة الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي شارك فيه الدكنورة سعاد بيومي، و الدكتور محمد زيدان، و الدكتور حاتم سيد أحمد، و الدكتور ياسر كمال، و الدكتور عمرو مسعد، و الدكتور محمد العكل، حيث تم استعراض عدد من المقترحات والآليات التنفيذية لدعم جهود الجامعة في التسويق لبرامجها التعليمية وخدماتها المختلفة. 

وأوضح الدكتور أحمد فرج القاصد أن الاجتماع تناول إعداد خطة تسويقية حديثة تعتمد على إبراز المزايا التنافسية للجامعة، وتطوير المحتوى التعريفي بالبرامج الأكاديمية، والتوسع في استخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم في الوصول إلى الأسواق التعليمية المستهدفة والتعريف بما تقدمه الجامعة من برامج دراسية وخدمات أكاديمية وبحثية وتدريبية متميزة. 

كما أكد رئيس الجامعة أهمية التوسع في الشراكات الدولية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالخارج، وتعزيز التواصل مع السفارات والمكاتب الثقافية، والمشاركة الفاعلة في المعارض والملتقيات التعليمية الدولية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة واستقطاب المزيد من الطلاب الوافدين، إلى جانب توفير منظومة متكاملة من الخدمات الأكاديمية والإدارية التي تضمن للطالب تجربة تعليمية متميزة منذ التحاقه بالجامعة وحتى تخرجه. 

وناقش الاجتماع أيضًا آليات الترويج للخدمات البحثية والاستشارية والإمكانات الطبية والتدريبية التي تتميز بها الجامعة، مع تحديد المسؤوليات التنفيذية ووضع مؤشرات واضحة للمتابعة وقياس الأداء، لضمان تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات جذب الطلاب الوافدين خلال الفترة المقبلة. 

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور أحمد فرج القاصد على ضرورة تكاتف جهود جميع قطاعات الجامعة وكلياتها والإدارات المعنية لتنفيذ الخطة التسويقية وفق برنامج زمني محدد، مع المتابعة الدورية لقياس النتائج وتطوير الأداء، بما يعزز من مكانة جامعة المنوفية كجامعة جاذبة للطلاب الوافدين، ويدعم قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويعكس ما تمتلكه من إمكانات علمية وبحثية وخدمية متميزة.

المنوفية جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية اجتماع الطلاب الوافدين

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