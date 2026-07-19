شقق الإسكان التعاوني 2026.. الشروط والخطوات وآخر موعد للتقديم

يتصدر موعد التقديم على شقق الإسكان التعاوني 2026 اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة شراء كراسة الشروط.

وحددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان يوم الخميس 30 يوليو الجاري موعدًا نهائيًا لشراء كراسة شروط شقق الإسكان التعاوني 2026، كما أوضحت شروط التقديم، وآليات الحجز، وأماكن شراء الكراسة، والمدن المشمولة في الطرح، بما يتيح للراغبين استكمال الإجراءات قبل انتهاء المواعيد المقررة.

ما آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان التعاوني 2026؟

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن الخميس 30 يوليو الجاري هو آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان التعاوني 2026، وهو الموعد الذي ينبغي على المواطنين الراغبين في التقديم الالتزام به لاستكمال إجراءات الحجز وفق الضوابط المعلنة، وذلك مع تزايد معدلات البحث عن تفاصيل الطرح وآلية التقديم خلال الأيام الحالية.

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ما شروط التقديم على شقق الإسكان التعاوني 2026؟

حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الحالي، وجاءت على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمره عن 21 عامًا .

. عدم حصوله أو أحد أفراد أسرته سابقًا على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو التعاوني.

يحق لكل أسرة التقدم لحجز وحدة سكنية واحدة فقط.

سداد مبلغ جدية الحجز واستكمال جميع البيانات والإقرارات الواردة بكراسة الشروط.

ما خطوات التقديم على شقق الإسكان التعاوني؟

أوضحت الهيئة أن إجراءات التقديم على شقق الإسكان التعاوني تتم وفق عدد من الخطوات المحددة التي يجب الالتزام بها، وجاءت على النحو الآتي:

سداد جدية دخول القرعة طبقًا للمساحة المطلوبة، ويتم السداد بالفيزا أو أمر توريد بنكي، مع تسليم صورة إيصال السداد ضمن مستندات الحجز.

تقديم المستندات بمقر الهيئة الرئيسي الكائن في 3 شارع سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد، مدينة نصر، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2026/7/30.

أين يمكن شراء كراسة شروط شقق الإسكان التعاوني 2026؟

أتاحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان شراء كراسة الشروط من خلال عدد من الفروع المنتشرة لتسهيل حصول المواطنين عليها، وتشمل أماكن البيع الآتية:

المقر الرئيسي للهيئة: 3 شارع سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد، مدينة نصر، القاهرة .

. فرع السويس: عمارة 7 بمساكن تعاونيات الدلتا، حي فيصل .

. فرع بورسعيد: شارع الأمين، أبراج العلاج الطبيعي، برج C4، أمام مستشفى أفامينا .

. فرع العريش: مبنى محافظة شمال سيناء.

ما المدن المطروحة ضمن شقق الإسكان التعاوني 2026؟

كشفت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن المدن والمحافظات التي يشملها الطرح الجديد لشقق الإسكان التعاوني 2026، بما يمنح المواطنين خيارات متعددة للتقديم، وجاءت المدن الآتية ضمن الطرح:

القاهرة الجديدة التجمع الخامس.

محافظة بورسعيد.

مدينة 6 أكتوبر.

مدينة بدر.

مدينة العاشر من رمضان.

محافظة السويس.

مدينة 15 مايو.

مدينة العريش شمال سيناء.

لماذا يتزايد البحث عن شقق الإسكان التعاوني 2026؟

يشهد ملف شقق الإسكان التعاوني 2026 اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة شراء كراسة الشروط، حيث يسعى الراغبون في الحجز إلى استكمال جميع الإجراءات المطلوبة قبل الموعد النهائي الذي أعلنته الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مع الالتزام بالشروط والضوابط المحددة لضمان قبول طلبات التقديم.

وتنصح الهيئة جميع المتقدمين بمراجعة البيانات والمستندات المطلوبة بدقة، وسداد مبلغ جدية الحجز بالطريقة المحددة، ثم تقديم الملف كاملًا داخل المدة الزمنية المقررة، حتى يتم استيفاء جميع الإجراءات الخاصة بالحجز قبل انتهاء المهلة المعلنة يوم الخميس 30 يوليو الجاري.