وزيرة التضامن: صرف مساعدات لأسر ضحايا حادث طريق بنها - شبرا الحر

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي بصرف المساعدات اللازمة لأسر ضحايا حادث طريق بنها الحر.
جاء ذلك في إطار متابعة الوزيرة تداعيات حادث التصادم الذي وقع على الطريق الحر «بنها - شبرا» ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ونقل عدد من المصابين لأحد المستشفيات.
ووجهت الوزيرة ، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن بمحافظة القليوبية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.
وقدمت الدكتورة مايا مرسي خالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم ، وسرعة الشفاء للمصابين.