يعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، وقد يرتبط بعادات غذائية يومية لا ينتبه إليها كثيرون، فبعض الأطعمة تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم أو السكريات أو الدهون المشبعة، ما قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم عند الإفراط في تناولها، خاصة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع الضغط أو المعرضين للإصابة به.

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

إليك أبرز الأطعمة التي قد ترفع ضغط الدم دون أن تشعر، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- اللحوم المصنعة

مثل اللانشون، والسجق، والهوت دوج، والبسطرمة، إذ تحتوي غالبًا على كميات مرتفعة من الصوديوم والمواد الحافظة التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم عند تناولها بكثرة.

2- الشوربات الجاهزة

تحتوي العديد من أنواع الشوربات سريعة التحضير والمعلبة على نسب عالية من الملح لتعزيز النكهة وإطالة مدة الصلاحية.

3- المخللات

رغم مذاقها المحبب، فإن المخللات من أكثر الأطعمة احتواءً على الصوديوم، لذلك ينصح مرضى الضغط بتناولها بكميات محدودة.

4- رقائق البطاطس الشيبسي

يحتوي الشيبسي على كميات كبيرة من الملح، بالإضافة إلى الدهون والسعرات الحرارية، ما يجعله من الوجبات الخفيفة التي قد تؤثر في صحة القلب وضغط الدم عند الإفراط في تناولها.

5- الوجبات السريعة

تشتهر الوجبات السريعة باحتوائها على نسب مرتفعة من الملح والدهون المشبعة، وهو ما قد يساهم في زيادة ضغط الدم مع الاستهلاك المتكرر.

6- الصلصات الجاهزة

مثل صلصة الصويا، والكاتشب، وبعض تتبيلات السلطات الجاهزة، إذ قد تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم حتى عند استخدام كميات صغيرة منها.

7- الجبن المالح

تحتوي بعض أنواع الجبن، خاصة المصنعة أو شديدة الملوحة، على نسب مرتفعة من الصوديوم، لذا يفضل اختيار الأنواع الأقل ملحًا.

8- الحلويات والمشروبات السكرية

الإفراط في تناول السكريات والمشروبات المحلاة قد يساهم في زيادة الوزن، وهو أحد عوامل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

كيف تحافظ على ضغط الدم؟

للمساعدة في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية، ينصح بـ: