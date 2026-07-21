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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات عقب إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2026، والذي شهد العديد من التغييرات في المراكز الأولى، بعد النتائج التي حققتها المنتخبات خلال البطولة.

ونجح المنتخب الإسباني في اعتلاء صدارة التصنيف العالمي للرجال، مستفيدًا من تتويجه بلقب كأس العالم، ليزيح منتخب الأرجنتين من المركز الأول ويعود إلى القمة العالمية من جديد، في إنجاز يعكس المستوى المميز الذي قدمه الفريق طوال مشواره في البطولة.

شهد التصنيف الجديد عدة تحركات لافتة، أبرزها عودة المنتخب المكسيكي إلى قائمة أفضل عشرة منتخبات في العالم للمرة الأولى منذ شهر مارس عام 2022، بعدما قدم مستويات قوية خلال البطولة التي استضافها على أرضه بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا.

كما حقق المنتخب النرويجي أكبر قفزة في التصنيف العالمي، بعدما واصل نتائجه الإيجابية ونجح في التقدم عدة مراكز، ليؤكد التطور الكبير الذي يشهده خلال الفترة الأخيرة على المستوى الدولي.

على الصعيد العربي والأفريقي، حقق منتخب مصر تقدمًا في التصنيف العالمي، بعدما احتل المركز الرابع والعشرين على مستوى العالم بعدما كان 29 مستفيدًا من نتائجه الإيجابية خلال منافسات كأس العالم، ليواصل الاقتراب من قائمة أفضل عشرين منتخبًا عالميًا.

وعلى مستوى القارة الأفريقية، جاء المنتخب المصري في المركز الثالث، خلف منتخب المغرب الذي واصل تألقه واحتل المركز الأول أفريقيًا، إلى جانب تصدره التصنيف العالمي، بينما جاء منتخب السنغال في المركز الثاني أفريقيًا، واحتل المركز الثامن عشر عالميًا.

جاء التصنيف الجديد ليعكس بصورة واضحة تأثير بطولة كأس العالم على ترتيب المنتخبات، حيث ساهمت النتائج القوية في تغيير موازين التصنيف الدولي، مع صعود منتخبات وتراجع أخرى، في انتظار الاستحقاقات المقبلة التي قد تشهد تغييرات جديدة في ترتيب المنتخبات على المستويين العالمي والقاري.


 

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