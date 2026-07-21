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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد إسدال الستار على مونديال 2026.. أين جاءت مصر والمغرب وبقية العرب في الترتيب النهائي لكأس العالم؟

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود أحمد

أسدل الستار على منافسات كأس العالم 2026 بتتويج منتخب إسبانيا باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية ليبدأ فصل جديد من تقييم حصيلة المنتخبات المشاركة وفي مقدمتها المنتخبات العربية التي سجلت أكبر حضور لها في تاريخ البطولة.

ورغم المشاركة العربية القياسية بوجود ثمانية منتخبات للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم فإن النتائج جاءت دون سقف الطموحات بعدما اكتفى ثلاثة منتخبات فقط بعبور دور المجموعات بينما ودعت بقية المنتخبات المنافسات مبكرًا.

المغرب يحافظ على الريادة العربية

أكد المنتخب المغربي أنه لا يزال الرقم الأصعب عربيًا على الساحة العالمية بعدما أنهى بطولة كأس العالم 2026 في المركز السابع عالميًا ليصبح أفضل المنتخبات العربية في النسخة الحالية.

وواصل "أسود الأطلس" البناء على الإنجاز التاريخي الذي حققوه في مونديال قطر 2022 عندما بلغوا نصف النهائي إذ قدم المنتخب المغربي بطولة قوية جديدة قبل أن يتوقف مشواره في الدور ربع النهائي أمام المنتخب الفرنسي ليخرج مرفوع الرأس ويضمن أفضل مركز عربي في التصنيف النهائي للبطولة.

ويعكس المركز السابع استمرار المشروع الكروي المغربي في حصد ثماره بعدما بات المنتخب منافسًا دائمًا في البطولات الكبرى مدعومًا بجيل مميز من اللاعبين المحترفين في أكبر الدوريات الأوروبية.

منتخب مصر.. عودة قوية للمونديال

وعلى الجانب المصري نجح منتخب مصر في تسجيل واحدة من أفضل مشاركاته عبر تاريخه في كأس العالم بعدما احتل المركز الخامس عشر عالميًا ليأتي في المركز الثاني عربيًا خلف المغرب.

وقدم "الفراعنة" بطولة مميزة شهدت تحقيق أول انتصار في تاريخ المنتخب المصري بنظام كأس العالم الحديث قبل أن يواصل مشواره إلى الأدوار الإقصائية في إنجاز أعاد الكرة المصرية إلى الواجهة العالمية بعد سنوات من الغياب عن المنافسة.

ووصل المنتخب المصري إلى دور الـ16 حيث اصطدم بحامل اللقب منتخب الأرجنتين وقدم مباراة قوية حظيت بإشادة واسعة رغم الخسارة والخروج من البطولة ليحصد في النهاية المركز الخامس عشر بين 48 منتخبًا.

ويمثل هذا الترتيب أفضل حضور مصري على الساحة العالمية منذ سنوات طويلة ويمنح المنتخب دفعة معنوية كبيرة قبل الاستحقاقات المقبلة.

الجزائر ثالث العرب

بدوره نجح المنتخب الجزائري في بلوغ الدور الثاني من البطولة بعدما تجاوز مرحلة المجموعات لكنه اصطدم بالمنتخب السويسري ليودع المنافسات مبكرًا.

واحتل "محاربو الصحراء" المركز الثلاثين عالميًا ليحلوا في المركز الثالث عربيًا بعد مشاركة شهدت تقديم مستويات متباينة بين دور المجموعات والأدوار الإقصائية.

مشاركة تاريخية.. وحصيلة متواضعة

ورغم أن نسخة 2026 شهدت أكبر حضور عربي في تاريخ كأس العالم بمشاركة ثمانية منتخبات هي: مصر المغرب الجزائر تونس السعودية قطر الأردن والعراق فإن الحصيلة النهائية جاءت أقل من المأمول.

فإلى جانب المغرب ومصر والجزائر ودعت خمسة منتخبات عربية البطولة من الدور الأول بعدما فشلت في تجاوز مرحلة المجموعات وهو ما يؤكد أن زيادة عدد المقاعد العربية لم يصاحبها تطور مماثل في النتائج.

كما جاءت نهاية البطولة قاسية بالنسبة لمنتخبي تونس والعراق بعدما احتلا المركزين السابع والأربعين والثامن والأربعين على الترتيب ليكونا في ذيل الترتيب النهائي للمونديال.

الترتيب العربي في كأس العالم 2026

جاء ترتيب المنتخبات العربية في التصنيف النهائي للبطولة على النحو التالي:

الترتيب عربيًا       المنتخب          الترتيب عالميًا

1                        المغرب              7

2                        مصر                 15

3                       الجزائر                30

4                      السعودية            38

5                       قطر                  41

6                      الأردن                 44

7                     تونس                  47

8                    العراق                  48

إسبانيا تعود إلى القمة

أما على مستوى الترتيب العام فقد نجح المنتخب الإسباني في اعتلاء عرش الكرة العالمية مجددًا بعدما توج باللقب الثاني في تاريخه إثر الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف سجله فيران توريس خلال الوقت الإضافي.

في المقابل اكتفى المنتخب الأرجنتيني بالمركز الثاني بينما حصد المنتخب الإنجليزي المركز الثالث بعد الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وجاء المنتخب الفرنسي رابعًا.

كما واصل المنتخب النرويجي تطوره اللافت بحصوله على المركز الخامس متقدمًا على بلجيكا التي أنهت البطولة في المركز السادس بينما جاء المنتخب المغربي في المركز السابع ليؤكد مكانته بين كبار العالم.

أفضل 10 منتخبات في كأس العالم 2026

إسبانيا

الأرجنتين

إنجلترا

فرنسا

النرويج

بلجيكا

المغرب

سويسرا

المكسيك

كولومبيا

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