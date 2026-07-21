وزير الشباب يشهد احتفالية اليوم الرياضي العربي بإستاد الإسكندرية

شهد استاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاحتفال باليوم الرياضي العربي، بحضور الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والرياضية والشبابية.

واستهلت الفعاليات بإطلاق شعلة اليوم الرياضي العربي ورفع العلم، وسط أجواء احتفالية جسدت أهمية الرياضة في تعزيز الروابط بين الشعوب العربية، وترسيخ قيم المنافسة الشريفة والانتماء، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الأنشطة الرياضية ونشر ثقافة الرياضة داخل المجتمع.

وشهدت الاحتفالية تكريم فريق أبو قير للأسمدة من جانب الاتحاد العام الرياضي للشركات، تقديرًا لإنجازه بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز، في إطار دعم الأندية والفرق الرياضية وتحفيزها على مواصلة تحقيق النجاحات.

وأكد الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الرياضي، من خلال التوسع في نشر الممارسة الرياضية بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته البدنية والثقافية، مشيرًا إلى أن اليوم الرياضي العربي يمثل فرصة لترسيخ قيم التعاون والانتماء، وتعزيز التقارب بين الشعوب العربية عبر الرياضة.

من جانبه، أوضح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تضع قطاعي الشباب والرياضة ضمن أولوياتها، لما لهما من دور مهم في إعداد الأجيال وتنمية قدراتهم، مؤكدًا استمرار التعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية لتنفيذ برامج وأنشطة تستهدف توسيع قاعدة المشاركة الرياضية واكتشاف المواهب.

وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية تمتلك تاريخًا رياضيًا عريقًا يؤهلها لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات، لافتًا إلى حرص المحافظة على توفير الدعم اللازم للأنشطة الرياضية بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز المدن الرياضية في مصر والوطن العربي.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن فخره بما تحققه الرياضة المصرية من إنجازات في المحافل الدولية، مشيدًا بالنجاحات التي يحققها المنتخب الوطني لكرة اليد، والتي تعكس تطور المنظومة الرياضية المصرية، مؤكدًا أن الدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة وحسن إعداد المنتخبات الوطنية أسهما في رفع اسم مصر على الساحة الرياضية العالمية وتحقيق نتائج مشرفة.