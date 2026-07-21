وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

قبل انطلاق نهائي كأس العالم 2026، لم تقتصر تصريحات نجوم منتخب إسبانيا على الحديث عن المباراة أو اللقب، بل أطلق عدد منهم وعودًا طريفة وغريبة، تعهدوا بتنفيذها في حال التتويج بالمونديال.

وبعد أن نجح "الماتادور" في حصد لقب كأس العالم، عاد الجمهور ليتذكر تلك الوعود، مطالبًا اللاعبين بالوفاء بما تعهدوا به قبل النهائي.

وبعد تحقق الحلم والتتويج باللقب، يبقى السؤال الذي يشغل جماهير إسبانيا حول العالم:

هل يلتزم نجوم الماتادور بوعودهم الغريبة، أم تبقى مجرد تصريحات ما قبل النهائي؟

تعرفوا على تفاصيل كل وعد في الفيديو الكامل: