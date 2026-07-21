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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف بعدد من المدن ويوجه بسرعة الاستجابة لمطالب الأهالي

محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف بعدد من مراكز ومدن المحافظة ويوجه بسرعة الاستجابة لمطالب الأهالي
محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف بعدد من مراكز ومدن المحافظة ويوجه بسرعة الاستجابة لمطالب الأهالي
شمس يونس

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف الجارية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل محافظ الأقصر، جولته بتفقد أعمال رصف طريق الحبيل الرئيسي بمركز ومدينة البياضية، بحضور علي الصادق، رئيس مركز ومدينة البياضية، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان بالمحافظة.

وتابع محافظ الأقصر، أعمال الرصف التي بدأت من خط الديكوفيل بطول 800 متر، حيث يجري استكمال أعمال رصف الطريق عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال تركيب مرفق الغاز الطبيعي بالمنطقة، كما تابع أعمال تجهيز طريق المعاهد الأزهرية المتفرع من طريق الحبيل، بعد توريد طبقة الأساس «سن 6» تمهيدًا لبدء أعمال الرصف.

وخلال الجولة، أعرب أهالي المنطقة عن سعادتهم باستكمال أعمال الرصف، وطالبوا بتنفيذ مطبات وإزاحة أحد أعمدة الكهرباء إلى الخلف، ووجه محافظ الأقصر بسرعة بحث مطالب الأهالي والعمل على تلبيتها وفقًا للضوابط، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تفقد محافظ الأقصر ، أعمال رصف طريق البعيرات بمركز ومدينة القرنة، بحضور أحمد حسن، رئيس مركز ومدينة القرنة، حيث يبدأ الطريق من الطريق الزراعي الغربي أمام كوبري الطود، ويبلغ طوله نحو 1800 متر بتفرعاته، ومن المقرر بدء أعمال الرصف خلال الأسبوع المقبل.

واختتم محافظ الأقصر ، جولته بمركز ومدينة الطود جنوب المحافظة، بحضور مصطفى جبريل، رئيس مركز ومدينة الطود، والنائب الضوي أحمد الضوي عضو مجلس الشيوخ، لمتابعة أعمال كشط طبقة الأسفلت بطريق مصر–أسوان الزراعي، تمهيدًا لإعادة رصف الطريق بداية من مدخل كمين الطود وحتى كمين قباح، بطول نحو 8 كيلومترات.

وأكد محافظ الأقصر ، أن أعمال تطوير ورصف الطرق تأتي في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المرورية، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على الطرق.

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