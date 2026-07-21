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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يفتتح «سوق اليوم الواحد» رقم 53 بمدينة الأقصر بتخفيضات تصل إلى 30%.. شاهد

محافظ الأقصر يفتتح "سوق اليوم الواحد" رقم 53 بمدينة الأقصر بتخفيضات تصل إلى 30%
محافظ الأقصر يفتتح "سوق اليوم الواحد" رقم 53 بمدينة الأقصر بتخفيضات تصل إلى 30%
شمس يونس

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، سوق اليوم الواحد رقم 53 خلف محطة السكة الحديد بجوار سوق الخضراوات بمدينة الأقصر، والذي يأتي ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقام محافظ الأقصر، عقب افتتاح السوق، بتفقد السلع المعروضة بداخله والتي شملت “مواد غذائية، ومجمدات، وخضراوات، وفاكهة، وسكر، وزيوتا”، بنسبة تخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك بحضور اللواء دكتور على الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والمهندس عبد الرازق الصافى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وحاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن السوق تقام ضمن توجهات الدولة نحو دعم المواطن من خلال توفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، دون المرور بالحلقات الوسيطة، ما يسهم في خفض الأسعار وضمان الجودة، حيث تمثل سوق اليوم الواحد يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجهات الحكومية وممثلي المجتمع المحلي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المستدامة لتحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، مع الدفع بأسواق اليوم الواحد والتوسع في العربات المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع البعيدة، بما يضمن تعزيز الإتاحة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وأن جميع السلع تتمتع بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وذلك ضمن جهود للتيسير على الأسر وتحقيق التوازن في الأسواق.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن المحافظة مستمرة في الدفع بأسواق اليوم الواحد والسيارات المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع البعيدة، مشيدا بمستوى الخدمات والسلع التموينية المقدمة للمواطنين، موجهاً الشكر للقائمين على منظومة التموين بالمحافظة، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذه الأسواق توفير السلع بأسعار مخفضة لجميع أبناء المحافظة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، كما وجه بضرورة استمرار المتابعة الميدانية للالتزام بنسب التخفيضات المعلنة وجودة المنتجات المعروضة.

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