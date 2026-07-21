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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشغيل 9 وحدات صحية بالأقصر مساءً لتوسيع الخدمات الطبية وتخفيف الضغط على المستشفيات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تشغيل 9 وحدات صحية خلال الفترة المسائية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك استجابة لمطالب المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الطبية وتحسين مستوى الرعاية الصحية، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتيسير حصول المواطنين على الخدمة الصحية.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن تشغيل الوحدات الصحية خلال الفترة المسائية يأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لزيادة إتاحة الخدمات الطبية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في أوقات أكثر مرونة، بما يحقق سهولة الوصول إلى الخدمة والارتقاء بجودتها في مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح أن الوحدات التي تقرر تشغيلها مساءً تضم وحدة المطاعنة بإدارة البياضية، ووحدات الطارف والشيخ عامر وحاجر الضبعية بإدارة القرنة، ووحدة حاجر المريس بإدارة الطود، ووحدتي سطيح والكيمان بإدارة إسنا، ووحدة الديمقراط بإدارة أرمنت، ووحدة الزينية بحري بإدارة الزينية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن تشغيل هذه الوحدات جاء استجابة للمطالب المتكررة من أهالي المحافظة، وضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأساسية، مؤكدًا استمرار مديرية الشؤون الصحية في التوسع بالخدمات المقدمة ورفع كفاءتها، بما يضمن حصول المواطنين على رعاية صحية متميزة في مختلف مراكز ومدن الأقصر.

وأضاف أن المديرية تواصل التنسيق بين جميع الإدارات الصحية لتنفيذ خطط التطوير، ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة، مع العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجاتهم، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الصحة باعتباره أحد أهم القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

الاقصر اخبار الأقصر صحة الأقصر

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