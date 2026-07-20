محافظ الأقصر يبحث 70 طلبًا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح ويوجه بسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين الذى يعقد يوم الإثنين أسبوعياً بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات، ووكلاء الوزارات، وحسن عبد الرحمن مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

وشهد اللقاء مناقشة نحو 70 طلبًا وشكوى مقدمة من المواطنين، تنوعت بين طلبات تقنين أوضاع الأراضي، والتصالح في مخالفات البناء، وطلبات توفير وحدات سكنية، وفرص عمل، إلى جانب عدد من الحالات التي تستحق الدعم والمساندة من مديرية التضامن الاجتماعي، فضلًا عن عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه محافظ الأقصر الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة جميع الطلبات المقدمة، وفحص كل حالة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق أفضل استجابة ممكنة، مؤكدًا ضرورة التعامل الجاد مع الشكاوى وسرعة الانتهاء منها بما يحقق الصالح العام.

كما استمع محافظ الأقصر إلى المواطنين بشكل مباشر، وحرص على مناقشة كل طلب على حدة، موجهًا المسؤولين بإزالة أي معوقات تواجه أصحاب الطلبات المستحقة، مع الالتزام بمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع جميع الحالات.

وأكد محافظ الأقصر، أن لقاء اليوم المفتوح يمثل أحد أهم قنوات التواصل المباشر بين القيادات التنفيذية والمواطنين، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين، مشددًا على أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء.