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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح 8 معامل جديدة بتجهيزات متقدمة بكلية طب الأسنان بجامعة المنيا الأهلية

جامعة المنيا الاهلية
جامعة المنيا الاهلية
ايمن رياض

افتتح الدكتور عصام  فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، ثمانية معامل جديدة بكلية طب الأسنان، معلنًا الانتهاء الكامل من تجهيز وافتتاح جميع معامل الكلية، بما يدعم تقديم تجربة تعليمية وتدريبية متكاملة لطلاب البرنامج، ويؤكد جاهزية الكلية لاستيعاب أحدث أساليب التعليم والتدريب العملي.

رافق رئيس الجامعة خلال الافتتاح الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد عبد الله عميد كلية طب الأسنان، والدكتور ضياء السيد منسق برنامج طب الأسنان والمرشد الأكاديمي العام للبرنامج.


وأكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا الأهلية تواصل الاستثمار في البنية التحتية التعليمية والمعامل الذكية، انطلاقًا من رؤيتها في إعداد خريج يمتلك المهارات العلمية والعملية التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الانتهاء من تجهيز جميع معامل كلية طب الأسنان يمثل خطوة مهمة نحو توفير منظومة تعليمية متكاملة تعتمد على التدريب التطبيقي والمحاكاة، بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية في تعليم طب الأسنان.

وأوضح رئيس الجامعة أن المعامل الجديدة تضم معملين لمحاكاة مريض الأسنان يحتويان على 40 وحدة محاكاة (Dental Simulator) موزعة على المعملين، حيث تم تزويد كل وحدة بأحدث التقنيات التي تحاكي بيئة العمل داخل عيادات الأسنان، بما يتيح للطلاب التدريب العملي في بيئة آمنة قبل التعامل مع المرضى.


وأضاف أن معامل المحاكاة مزودة بمنظومة تعليمية ذكية، تشمل كاميرا عالية الدقة بوحدة المحاضر لنقل جميع خطوات التدريب والإجراءات العملية مباشرة إلى شاشة مستقلة أمام كل طالب، بما يضمن متابعة دقيقة للتطبيقات العملية ورفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق أعلى درجات التفاعل بين عضو هيئة التدريس والطلاب.

كما تم تجهيز معامل المحاكاة ببنية تحتية متكاملة تشمل غرفة لشبكة الغازات الطبية مزودة بأحدث ضواغط الهواء الطبي (Medical Air Compressors)، بما يوفر بيئة تشغيل مطابقة للمعايير الفنية المطلوبة داخل معامل تدريب طب الأسنان.
وشملت الافتتاحات أيضًا معملين مجهزين بأحدث الميكروسكوبات الضوئية لتدريس مقررات باثولوجيا الفم وهستولوجيا الفم، بما يسهم في تنمية المهارات التشخيصية للطلاب وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي.

كما افتتح رئيس الجامعة معملين للاستعاضات السنية المجهزين بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة لتدريب الطلاب على مختلف تقنيات التركيبات السنية، بالإضافة إلى معملين متعددَي الأغراض لطب الأسنان لدعم التدريب العملي في مختلف التخصصات الإكلينيكية وما قبل الإكلينيكية.

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