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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأورمان : تركيب 20 ألف وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

وصلات مياه شرب نقية
وصلات مياه شرب نقية
ايمن رياض

في خطوة جديدة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، أعلنت جمعية الأورمان عن نجاحها في تركيب وتوصيل (18,930) وصلة مياه شرب نقية ومجانية بالكامل، لصالح الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في عدد من قرى ونجوع محافظة المنيا.
 

ويأتي هذا المشروع تحت رعاية وتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق الكامل مع محافظ المنيا والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف الإرتقاء بمستوى معيشة الأسر الأكثر استحقاقاً وتوفير كوب مياه نظيف وآمن لهم.


وأشاد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا، بالدور الرائد والمستمر لجمعية الأورمان في دعم جهود الدولة وتوفير شبكة أمان اجتماعي حقيقية لأهالي المحافظة، مؤكدًا أن المديرية لا تدخر جهداً في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتسهيل كافة الإجراءات وتحديد الأسر الأولى بالرعاية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية.


من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية هو توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً، تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة. لافتاً إلى أن اختيار الحالات جاء بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة شملت زيارات منزلية أجرتها الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من الأرامل، والمطلقات، وذوي الهمم، والأسر التي لا تمتلك عائلاً.


وأشار شعبان إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التنسيق والتعاون المثمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، والتي ساهمت بشكل فعال في تذليل كافة العقبات الفنية والهندسية، وسرعة إنهاء إجراءات المقايسات والتركيب، لضمان تدفق المياه النقية للمنازل المستهدفة في وقت قياسي وبأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.


وأضاف مدير عام الجمعية أن توفير مياه الشرب النقية يمثل ركيزة أساسية لحماية الصحة العامة في القرى والنجوع المستفيدة؛ حيث يسهم المشروع بشكل مباشر في الحد من انتشار الأمراض الناتجة عن استخدام المياه غير الآمنة، فضلاً عن تخفيف العبء والمشقة عن كاهل النساء والأطفال الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة للحصول على المياه النظيفة.
 

مبادرات تنموية

وفي السياق ذاته، دعت جمعية الأورمان كافة المؤسسات الاقتصادية، والجهات الخيرية، وأصحاب الأيادي البيضاء إلى مواصلة دعم هذه المبادرات التنموية، مؤكدة أن قوائم الانتظار في القرى الأكثر احتياجاً لا تزال تضم العديد من الأسر التي تحتاج إلى تكاتف الجميع لتوفير أبسط مقومات الحياة الآمنة والكريمة لها.


ُيذكر أن جمعية الأورمان، على مدار الأعوام السابقة، نجحت في تركيب 92,630 وصلة مياه شرب نقية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن استراتيجيتها المستمرة لتنمية الريف المصري.
 

المنيا جمعية الاورمان وصلات مياه شرب نقية الاسر الاولي بالرعاية مبادرات تنموية

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