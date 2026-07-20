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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 4384 محضرا تموينيا في المنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والمرور الميداني على المخابز والأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمنشآت الغذائية، بهدف إحكام الرقابة على منظومة العمل التمويني والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، بما يضمن توفير سلع غذائية آمنة وحماية صحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ لتقرير لجنة حماية المستهلك رقم (49) عن شهر يونيو الماضي، برئاسة الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، من خلال الحملات الرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح التقرير أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 4384 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت 3457 مخالفة بقطاع المخابز البلدية المدعمة، و727 مخالفة في مجال الأسواق والمحال العامة، و156 مخالفة للتجار التموينيين، و44 مخالفة في مجال المواد البترولية ومحطات الوقود، إلى جانب مخالفتين بقطاع المطاحن.

وأشار التقرير إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 362 مخالفة نوعية، من أبرزها ضبط مصنع لإنتاج المشروبات يعمل دون ترخيص ويستغل علامة تجارية مملوكة للغير بقصد تضليل المستهلك، حيث تم التحفظ على 12 ألف عبوة مشروب، و1500 ملصق، و275 زجاجة فارغة، كما تم تحرير 6 محاضر لمصانع تقوم بتعبئة سكر تمويني ناقص الوزن بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، مع التحفظ على 600 كيلوجرام من السكر قبل طرحه بالأسواق.

وأضاف التقرير أن الحملات الرقابية بمختلف مراكز المحافظة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، من بينها 513 مخالفة بمركز سمالوط، و486 مخالفة بمركز ملوي، و419 مخالفة بمركز بني مزار، و401 مخالفة بمركز وبندر المنيا، و322 مخالفة بمركز أبوقرقاص، و250 مخالفة بمركز العدوة، و199 مخالفة بمركز مطاي، و162 مخالفة بمركز مغاغة، و160 مخالفة بمركز ديرمواس، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي نُفذت خلال الشهر الماضى.

وتنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود ميزان، وعدم صرف بون التموين، والذبح خارج المجازر، وضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنتجات مجهولة المصدر، وإدارة منشآت دون ترخيص، ومخالفات تتعلق بالنظافة والشهادات الصحية، إلى جانب قضايا تجميع مواد تموينية مدعمة بغرض الاتجار بها، فضلًا عن ضبط استخدام ألوان ومواد كيميائية محظورة، مثل ثاني أكسيد التيتانيوم والكربون الأسود في العصائر ومنتجات غذائية أخرى، وألوان “تاتش رومانيك” في اللحوم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

وأكد محافظ المنيا استمرار الحملات التموينية والرقابية بصورة يومية بالتنسيق بين مديرية التموين والأجهزة المعنية، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والاحتكار، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول السلع المطابقة للمواصفات إلى الأسواق.

وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، من خلال مركز السيطرة على الأرقام 0862342200 و0862320001، أو إدارة خدمة المواطنين على الرقم 01100585052، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عبر تطبيق “حماية المستهلك”، بما يسهم في سرعة الاستجابة للشكاوى وحماية حقوق المواطنين.

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