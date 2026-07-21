لمدة 6 ساعات.. ضعف وانقطاع المياه عن مدينة ومركز ببا ببني سويف غدا

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف و انقطاع المياه عن مدينة و مركز ببا وذلك يوم الأربعاء الموافق 2026/7/22 من الساعة 8 مساءا و حتي الساعة 2 صباح يوم الخميس الموافق 2026/7/23 لمدة 6ساعات، وذلك لوجود أعمال تطهير بيارة المياه العكر بمحطة مياه كفر ناصر بمركز ببا .

وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.