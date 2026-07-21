إنزو فرنانديز يكسر صمته بعد خسارة نهائي المونديال.. ويتجاهل الحديث عن طرده

وجه إنزو فرنانديز، لاعب وسط منتخب الأرجنتين، رسالة إلى الجماهير عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، دون أن يتطرق إلى واقعة طرده التي أثارت الكثير من الجدل خلال اللقاء.

وكان فرنانديز قد غادر المباراة بالبطاقة الحمراء بعدما حصل على إنذارين؛ الأول بسبب الاعتراض على حكم المباراة، والثاني إثر تدخل عنيف على المدافع الإسباني باو كوبارسي، ليكمل المنتخب الأرجنتيني الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.

ورغم الانتقادات التي صاحبت واقعة الطرد، اختار لاعب "التانجو" تجاهل الحديث عنها، ونشر رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ركز خلالها على مشوار المنتخب في البطولة.

وقال فرنانديز: "قدمنا كل ما لدينا، ووصلنا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليًا، لكن هذه المرة لم نتمكن من الاحتفاظ باللقب."

وأضاف: "سأظل فخورًا بارتداء قميص الأرجنتين، وكنت أتمنى أن أواصل مساعدة زملائي داخل أرض الملعب، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم."

واختتم لاعب وسط الأرجنتين رسالته بتوجيه الشكر إلى الجماهير، قائلًا: "شكرًا لكل من وقف خلفنا طوال البطولة، ولكل من سافر لمساندتنا، ولكل من دعم المنتخب من داخل الأرجنتين وخارجها، دعمكم سيظل محل تقدير دائم."