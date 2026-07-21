عبد الناصر زيدان يكشف لأول مرة سبب أزمته مع مرتضى منصور: خلاف "ماريوت" أشعل الأزمة .. فيديو

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان لأول مرة عن كواليس أزمته مع رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، مؤكدًا أن الخلاف لم يكن شخصيًا، وإنما بدأ بعد واقعة جمعته باللواء أحمد سليمان، قبل أن تتطور الأحداث لاحقًا.

وأوضح زيدان في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن علاقته بمرتضى منصور كانت تمتد لأكثر من 12 عامًا، وكانت تجمعهما صداقة قوية ولقاءات شبه يومية، مشددًا على أنه لا يزال يكن له كل الاحترام والتقدير.

وقال زيدان إن الأزمة بدأت بعد مشادة كلامية جمعته باللواء أحمد سليمان داخل أحد فنادق القاهرة، بعدما اتهمه الأخير بمساندة مرتضى منصور، وهو ما نفاه، مؤكدًا أنه كان يعبر دائمًا عن آرائه المهنية عبر برنامجه التلفزيوني.

وأضاف أن تطورات الأزمة جاءت خلال تقديمه إحدى حلقات برنامجه، عندما تناول بيانًا صادرًا عن نادي الزمالك بشأن واقعة تخص زوجة أحمد سليمان، قبل أن يطلب مسؤولو البرنامج إتاحة الفرصة للأخير للرد عبر مداخلة هاتفية.

وأشار زيدان إلى أنه وافق على المداخلة انطلاقًا من المهنية وحق الرد، مؤكدًا أنه لم يقاطع أحمد سليمان طوال حديثه، وتركه يدلي بكامل تصريحاته.

وكشف الإعلامي أنه خلال المداخلة، فوجئ بأحمد سليمان يخبره بأن مرتضى منصور أرسل له رسالة يستفسر فيها عن سبب ظهوره في البرنامج، معتبرًا أن الموضوع كان قد انتهى، وهو ما مثّل بداية الأزمة بينه وبين رئيس الزمالك السابق.

وأكد عبد الناصر زيدان في ختام حديثه أن ما حدث كان نتيجة لتشابك الأحداث وسوء الفهم، وليس خلافًا شخصيًا، مشددًا على استمرار احترامه وتقديره لمرتضى منصور رغم ما شهدته العلاقة بينهما في تلك الفترة.