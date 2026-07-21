مخدرات وزواج عرفي | تفاصيل صادمة في بلاغ كاذب من زوجة بسبب حماتها بالسلام

تحولت صرخة استغاثة نشرتها سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مفاجأة غير متوقعة، بعدما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن رواية اختطاف زوجها لم تكن سوى بلاغ كاذب، بينما كانت الحقيقة تحمل مأساة أسرية عنوانها الإدمان والزواج العرفي والخلافات العائلية.



بدأت الواقعة عندما تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لسيدة تزعم فيه أن زوجها تعرض للاختطاف من داخل العقار محل سكنهما بمنطقة السلام، كما اتهمت قسمي شرطة بالقاهرة برفض تحرير محضر بالواقعة، ما أثار حالة من الجدل والتعاطف.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة، ليتبين عدم وجود أي بلاغ رسمي بشأن اختطاف الزوج، وتم تحديد هوية السيدة، وهي ربة منزل تقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وخلال مناقشتها، أقرت بأنها اتهمت والدة زوجها باختطافه بسبب اعتراضها على توثيق عقد زواجهما العرفي، كما اعترفت بأن ما ذكرته عن رفض القسم تحرير محضر لم يكن صحيحًا، وإنما ادعته بهدف لفت الانتباه إلى شكواها.

لكن المفاجأة الأكبر جاءت بعد سماع أقوال والدة الزوج، التي نفت تمامًا تعرض نجلها لأي عملية اختطاف، مؤكدة أنها أودعته إحدى مصحات علاج الإدمان عقب اكتشاف تعاطيه المواد المخدرة، حفاظًا على علاجه ومستقبله.

وبمواجهة الزوجة بهذه الأقوال، انهارت واعترفت بأن رواية الاختطاف كانت مختلقة، وأنها لجأت إليها بعد رفض والدة زوجها إخبارها بمكان المصحة التي يتلقى فيها العلاج.

وفي ختام التحقيقات، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق السيدة، بعد ثبوت عدم صحة ادعائها وإثارة الرأي العام ببلاغ كاذب.