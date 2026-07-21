محافظ الجيزة يتابع أعمال صيانة طريق جسر ترعة الشبرامنتية بأبو النمرس

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة شبكة الطرق.

وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال تنفيذ صيانة لعدد من القطاعات بطريق جسر ترعة الشبرامنتية بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس، ضمن خطة الصيانة السنوية التي تنفذها مديرية الطرق، إلى جانب تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله بالمواقع التي انتهت بها أعمال المرافق، بما يسهم في تحسين حالة الطريق وتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ الجيزة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية والجودة المطلوبة.