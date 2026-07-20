قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. أحمد موسى: العالم لازم يشكر مصر لفضح الفيفا والأرجنتين
جيش الاحتلال يعلن قتل عنصرين من الجهاد الإسلامي في غارتين وسط غزة
العملة الخضراء .. تعرف على أسعار الدولار في البنوك اليوم
استشهاد فلسطينيين وإصابة 16 آخرين في قصف الاحتلال لمستشفى شمال قطاع غزة
نهائي كأس العالم 2026 يتحول إلى منصة للأزياء العالمية بحضور ميلانيا ترامب والمشاهير
رازوفيتش يتصدر قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للزمالك
نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء
عقوبات مغلظة.. الكهرباء تحذر أصحاب السرادقات والمحال من هذا الفعل
مقترح برلماني لتجريم التصوير العشوائي للمواطنين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء شديدة الحرارة والعظمى في القاهرة 38
بيان عاجل لـ الجيش اللبناني بعد انسحاب الاحتلال من بعض مناطق الجنوب
محمد دياب في رثاء هاني شنودة: مثالًا للإيجابية والتفاؤل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يكلف لجانًا ميدانية لرصد التعديات على الأراضي الزراعية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار جهود المحافظة في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء مركزي أوسيم وكرداسة لمتابعة موقف المتغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية مؤكدًا ضرورة استمرار حملات المتابعة اليومية والتعامل الحاسم مع أي مخالفة في مهدها حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للانضباط.


وتابع المحافظ، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ أعمال الإزالات الخاصة بالحالات الواردة من لجنة المتغيرات المكانية، مشددًا على سرعة الانتهاء من إزالة الحالات المتبقية والمتابعة الدورية لرصد وإزالة أي حالات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما كلف محافظ الجيزة رؤساء مركزي أوسيم وكرداسة بتشكيل لجان تضم إدارات الحوكمة والمتغيرات المكانية، والمتابعة الميدانية، والمكتب الهندسي، إلى جانب لجنة من حماية الأراضي على أن تتولى هذه اللجان النزول الميداني إلى النقاط الساخنة التي تشهد أكبر عدد من التعديات على الأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة في المهد وعدم السماح بوجود أي مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ورئيسا مركزي ومدينتي أوسيم وكرداسة، ومديرو الإدارات والأجهزة المعنية.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة ازالة تعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

اتوبيس

هيئة النقل العام بالقاهرة توضح الفئات المعفاة من تذاكر الأتوبيسات

ترشيحاتنا

الموز

لتجنب ارتفاع السكر بعد تناول الموز.. 5 نصائح فعالة

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج الأكثر حظًا مع نهاية يوليو.. توقعات تحمل فرصًا جديدة

المخلل

مفاجأة.. تناول المخلل قد يخفف الشد العضلي ولكن بشروط

بالصور

طريقة عمل الإسبانش لاتيه بدون ماكينة إسبريسو

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة

هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة
هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة
هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة

ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أشهر مشروبات القهوة؟

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

إنشاء مجمع ورش جديد لتنظيم الأنشطة الحرفية بالعاشر | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

فيديو

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد