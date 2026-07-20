محافظ الجيزة يكلف لجانًا ميدانية لرصد التعديات على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار جهود المحافظة في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء مركزي أوسيم وكرداسة لمتابعة موقف المتغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية مؤكدًا ضرورة استمرار حملات المتابعة اليومية والتعامل الحاسم مع أي مخالفة في مهدها حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للانضباط.



وتابع المحافظ، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ أعمال الإزالات الخاصة بالحالات الواردة من لجنة المتغيرات المكانية، مشددًا على سرعة الانتهاء من إزالة الحالات المتبقية والمتابعة الدورية لرصد وإزالة أي حالات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما كلف محافظ الجيزة رؤساء مركزي أوسيم وكرداسة بتشكيل لجان تضم إدارات الحوكمة والمتغيرات المكانية، والمتابعة الميدانية، والمكتب الهندسي، إلى جانب لجنة من حماية الأراضي على أن تتولى هذه اللجان النزول الميداني إلى النقاط الساخنة التي تشهد أكبر عدد من التعديات على الأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة في المهد وعدم السماح بوجود أي مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ورئيسا مركزي ومدينتي أوسيم وكرداسة، ومديرو الإدارات والأجهزة المعنية.