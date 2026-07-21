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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل وفاته.. هاني الناظر يكشف أفضل طريقة للتعامل مع قرص الحشرات في الصيف

لدغة الحشرات
لدغة الحشرات
ريهام قدري

حرص الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق،   على توجيه مجموعة من النصائح البسيطة للوقاية من مضاعفات لدغات الحشرات، خاصة خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن التعامل الصحيح مع القرصة يقلل الالتهاب والحكة ويمنع العدوى.


ومن أبرز نصائحه:
عدم حك أو هرش مكان القرصة حتى لا تتعرض البشرة للالتهاب أو العدوى

غسل موضع اللدغة بالماء والصابون فورًا.
وضع كمادات باردة أو ثلج ملفوف في قطعة قماش لعدة دقائق لتقليل الحكة والتورم.

استخدام كريمات مهدئة أو مضادات للحكة بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي، خاصة للأطفال أو أصحاب البشرة الحساسة.

تجنب استخدام المضادات الحيوية أو الكريمات المحتوية على كورتيزون دون داعٍ أو وصفة طبية.

مراجعة الطبيب فورًا إذا صاحب اللدغة ضيق في التنفس، أو تورم شديد، أو ارتفاع في الحرارة، أو خروج صديد، أو انتشار الاحمرار بشكل ملحوظ.

وللوقاية من قرص الحشرات، كان هاني الناظر ينصح بـ:
استخدام طارد الحشرات عند الحاجة.

تركيب سلك على النوافذ لمنع دخول الناموس.

الحفاظ على نظافة المنزل والفراش وتهوية الغرف.

التخلص من المياه الراكدة التي تساعد على تكاثر البعوض.
الاهتمام بنظافة الحيوانات الأليفة وعلاجها من الطفيليات إذا وجدت.

الدكتور هاني الناظر هاني الناظر لدغة الناموس حشرات الصيف الحشرات الصيف

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