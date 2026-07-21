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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تختتم جولتها اليوم بتفقد سير العمل بالأراضي البديلة لمشروع تطوير منطقة علم الروم بمطروح

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

اختتمت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها اليوم، بتفقد سير العمل بمشروع الأراضي البديلة لتطوير منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، والتي تشمل تنفيذ شبكات المرافق والبنية الأساسية والخدمات، إلى جانب أعمال تجهيز مناطق الإسكان البديل وتسكين الأهالي بقطع الأراضي البديلة.

وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، وعددٍ من مسئولي الوزارة، والمهندس وليد عبدالرحمن رئيس جهاز رأس الحكمة والمشرف على قطاعات الساحل الشمالي.

وخلال جولتها، تابعت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بالمرحلة العاجلة، والتي تشمل شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وتصريف مياه الأمطار والطرق والكهرباء، حيث اطلعت على نسب انجاز أعمال الصرف الصحي بالمنطقة (A) والمنطقة (B) إلى جانب استمرار أعمال تطهير وتسوية الطرق.

وفيما يتعلق بأعمال الكهرباء بالمنطقة A، أوضح مسئولو جهاز رأس الحكمة، أنه تم البدء في أعمال حفر غرف وموزعات الكهرباء، إلى جانب تنفيذ أعمال تمديد كابلات الكهرباءالرئيسيه .

كما تابعت الوزيرة موقف تنفيذ المباني الخدمية بمنطقة الأرض البديلة، والتي تشمل الوحدة الصحية، والمدرسة، والملعب، والمول التجاري، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر بعدد من المشروعات، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر بالوحدة الصحية.

كما تابعت وزيرة الإسكان موقف السكن البديل والمرحلة الأولى من تسكين المستحقين، حيث تم تشكيل لجان للتسكين والتخصيص للأهالي بمنطقه علم الروم وفقًا للضوابط المحددة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة مختلف محاور مشروع تطوير منطقة علم الروم، بما يشمل أعمال التعويضات وتسليم الأراضي وتنفيذ المرافق والخدمات والسكن البديل.

الإسكان الأراضي البديلة علم الروم محافظة مطروح

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